Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? 6 Kasım Show TV yayın akışı
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizinin takipçileri, 6 Kasım Cuma akşamı ekranda olup olmayacağını merak ediyor. Yayınlanan fragmanlarda Nursema karakterinin geri dönüşü dikkat çekerken, aileler arasında yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm saat kaçta? İşte 6 Kasım Cuma Show TV yayın akışı ve Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...
Kızılcık Şerbeti, bir haftalık aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşuyor. Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünde Nursema'nın geri dönüşü hikâyenin önemli gelişmelerinden biri olacak. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, Show TV'nin güncel yayın akışını araştırmaya başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Kızılcık Şerbeti, 6 Kasım 2026 Cuma akşamı Show TV ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü ekrana gelmeyen dizinin izleyicileri, bu hafta 145. bölümle buluşacak.
Show TV'nin açıkladığı yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti saat 20.00'de başlayacak. Böylece dizi, bir haftalık aranın ardından cuma akşamı yayın düzenine geri dönmüş olacak.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde en çok merak edilen gelişmelerden biri Nursema'nın hikâyeye geri dönüşü olacak. Ceren Yalazoğlu Karakoç'un hayat verdiği Nursema karakterinin ailesiyle yeniden bir araya gelmesi, yeni bölümün dikkat çeken sahneleri arasında yer alıyor.
Nursema'nın dönüşüyle birlikte aile içinde yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin vereceği tepkiler merak ediliyor. Yayınlanan fragmanlarda Nursema'nın geri dönüşüne ilişkin sahneler izleyicilerin ilgisini çekti.
6 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV'nin 6 Kasım 2026 Cuma günü yayın akışı belli oldu. Akşam kuşağında Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü izleyici karşısına çıkacak.
- 06.00 – Baba
- 09.00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 – Bahar
- 18.25 – Show Ana Haber
- 20.00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
- 00.15 – Çapraz Ateş
- 02.15 – Sevdan Bir Ateş
- 04.15 – Muhtemel Aşk
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?
Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümü, 6 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak. Diziyi televizyondan takip edemeyen izleyiciler, Show TV'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın seçeneğini değerlendirebilecek.