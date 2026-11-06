8 kişinin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından cinayet şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in geçtiğimiz yıl öldürdüğü Ahmet Uzel'den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığı, ancak biçerdöverin yandığı, husumetin buradan başlayıp alacak verece... Daha Fazla Göster Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından cinayet şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in geçtiğimiz yıl öldürdüğü Ahmet Uzel'den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığı, ancak biçerdöverin yandığı, husumetin buradan başlayıp alacak verecek kavgasına döndüğü ortaya çıktı. İşte Özdemir'in ilk ifadesi... Daha Az Göster