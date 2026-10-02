Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleriyle izleyicilerin yakından takip ettiği yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımında şirket üzerinden yaşanan gelişmelerin yanı sıra Ünal ailesindeki gerilimin de giderek arttığı görülüyor. Abdullah'ın şirketi kaybetmemek için mücadele edeceğini söylemesi dikkat çekerken Asude'nin sözleri aile içerisindeki sorunların farklı bir boyuta taşınacağının sinyalini veriyor. Salkım ile Abdullah arasındaki tartışma ve Kıvılcım'ın Ömer hakkındaki sözleri yeni bölümde yaşanacak gelişmelere ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Peki Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, 141. bölüm nasıl ve nereden izlenir? İşte 2 Ekim Show TV yayın akışı...