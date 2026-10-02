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        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon 141. bölüm izle! 2 Ekim Show TV yayın akışı

        Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon 141. bölüm izle! 2 Ekim Show TV yayın akışı

        Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 141. bölümde yaşanacak gelişmeler izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Abdullah'ın şirketi ellerinden kayıp gitmeyeceğini söylemesi yeni bölümde şirket cephesinde yaşanacak mücadeleye işaret etti. Asude'nin "Bir evlilik felaketiniz oldu" sözleri ise bölüm öncesinde merakı artıran detaylardan biri oldu. Şirkette yaşanan kriz Ünal ailesinin evine de yansırken Salkım ile Abdullah arasındaki tartışma dikkat çekti. Kıvılcım'ın Ömer'in şirketten ayrılışını "Batan gemiyi terk ediyor" sözleriyle değerlendirmesi yeni bölümün öne çıkan anları arasında yer aldı. Ömer ile Lider arasındaki gerilimin giderek belirginleşmesi de izleyicilerin merak ettiği gelişmeler arasında bulunuyor. Peki Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, 141. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 2 Ekim Show TV yayın akışı ve Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 19:17 Güncelleme:
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        1

        Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleriyle izleyicilerin yakından takip ettiği yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımında şirket üzerinden yaşanan gelişmelerin yanı sıra Ünal ailesindeki gerilimin de giderek arttığı görülüyor. Abdullah'ın şirketi kaybetmemek için mücadele edeceğini söylemesi dikkat çekerken Asude'nin sözleri aile içerisindeki sorunların farklı bir boyuta taşınacağının sinyalini veriyor. Salkım ile Abdullah arasındaki tartışma ve Kıvılcım'ın Ömer hakkındaki sözleri yeni bölümde yaşanacak gelişmelere ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Peki Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, 141. bölüm nasıl ve nereden izlenir? İşte 2 Ekim Show TV yayın akışı...

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ 141. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı şirket cephesinde yaşanan krizin giderek büyüyeceğini gösteriyor. Abdullah, şirketin ellerinden kayıp gitmesine izin vermeyeceğini dile getirirken yaşanan gelişmeler Ünal ailesindeki dengeleri de etkiliyor. Asude'nin "Bir evlilik felaketiniz oldu" sözleri ise aile içerisinde yaşanan sorunların dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor.

        3

        ABDULLAH VE SALKIM KARŞI KARŞIYA GELİYOR

        Şirkette işlerin iyice karışması Ünal ailesinin evindeki gerilimi de artırıyor. Salkım ile Abdullah arasında yaşanan tartışma yeni bölümün dikkat çeken gelişmeleri arasında bulunuyor. İkili arasındaki gerilimin aile içerisinde yeni sorunlara yol açıp açmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

        4

        KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

        Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak

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        2 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Siyah Kalp

        09:00 Muhtemel Aşk

        12:30 Buse Varol İle Gelin Evi

        15:00 Sevdan Bir Ateş

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

        00:15 Sevdan Bir Ateş

        02:45 Kızılcık Şerbeti

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