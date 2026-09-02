Kolomb’un kraliçeyi ikna ettiği bina bulundu: Kalıntılar bir okulun spor sahasının altından çıktı

KOLOMB KRALİÇE ISABEL İLE GUADALUPE’DE BULUŞTU

Kristof Kolomb, Amerika seferi için gerekli desteği almak amacıyla Katolik Krallar ile Guadalupe’de iki kez görüştü. İlk görüşmeler 1486 ve 1489 yıllarında gerçekleşti.

Kraliçe Isabel’in Kolomb’un seferini resmen onaylaması ise Nisan 1492’de imzalanan Santa Fe Antlaşması ile oldu. Kral Fernando’nun iki karavelanın hazırlanmasına ilişkin emirleri de yine bu manastırdan gönderildi.

Kolomb, 1493 yılında ilk seferinden döndükten sonra Meryem’e şükranlarını sunmak için yeniden Guadalupe’ye geldi. Isabel vasiyetini de buradaki Hieronymit keşişlere bıraktı. Daha sonraki yıllarda Hernán Cortés gibi önemli isimler de manastırı ziyaret etti.