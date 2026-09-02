Kolomb’un kraliçeyi ikna ettiği bina bulundu: Kalıntılar bir okulun spor sahasının altından çıktı
İspanya'nın Guadalupe kasabasında yürütülen arkeolojik kazılar, Kolomb'un Amerika seferi öncesinde Kraliçe Isabel ile görüştüğü tarihi yapının izlerini gün yüzüne çıkardı...
İspanya’nın Cáceres iline bağlı Guadalupe kasabasında yapılan arkeolojik kazılarda, Kristof Kolomb’un ilk seferi öncesinde Kraliçe Isabel’i ikna ettiği tarihi yapıya ait kalıntılar bulundu. Bir okulun spor sahasının altında ortaya çıkarılan iki temel hendeğinin, yüzyıllardır yalnızca 16. yüzyıl çizimleriyle bilinen Santa María de Guadalupe Kraliyet Manastırı’ndaki Hospedería Real (Kraliyet Konukevi) yapısına ait olduğu belirlendi.
Kazı çalışmaları Extremadura Üniversitesi tarafından yürütülürken, araştırmacılar bulguların Kolomb’un Amerika yolculuğunun başlangıç sürecine ışık tuttuğunu belirtti. Araştırma ekibinden José Carlos Salcedo, keşfi sosyal medya hesabından “Guadalupe, 1491: Her şeyin başladığı yer” sözleriyle duyurdu.
KAZI YAPILMADAN ÖNCE TARİHİ KONUM BELİRLENDİ
Arkeologlar, kazıya başlamadan önce üç farklı tarihi kaynağı karşılaştırarak yapının yerini tespit etti. Çalışmada, Juan Guas’a atfedilen özgün proje, Flaman ressam Anton van den Wyngaerde’nin 16. yüzyılda çizdiği manastır tasviri ve Francisco Yznardo tarafından 1839’da hazırlanan plan kullanıldı.
Bu belgelerin kesiştiği noktada açılan ilk sondaj çalışması, araştırmacıları doğrulayan sonuç verdi. Beklenen bölgede yapının temel kalıntılarına ulaşıldı.
SPOR SAHASININ ALTINDAN İKİ TARİHİ TEMEL ÇIKTI
Kazılarda iki özgün temel hendeğinin yanı sıra eski manastır avlusuna ait kapalı geçitten bir döşeme bölümü de bulundu. Tuğlaların balıksırtı şeklinde dizildiği bu bölüm, yapının mimari özelliklerine dair önemli ipuçları verdi.
Araştırmacılar, temel ölçülerinden hareketle 15. yüzyıldaki yapının ayak ve kemer düzenini yeniden oluşturabileceklerini belirtti. Böylece Kraliyet Konukevi’nin büyük bölümü tarihi çizimlerle birlikte yeniden canlandırılabilecek.
KOLOMB KRALİÇE ISABEL İLE GUADALUPE’DE BULUŞTU
Kristof Kolomb, Amerika seferi için gerekli desteği almak amacıyla Katolik Krallar ile Guadalupe’de iki kez görüştü. İlk görüşmeler 1486 ve 1489 yıllarında gerçekleşti.
Kraliçe Isabel’in Kolomb’un seferini resmen onaylaması ise Nisan 1492’de imzalanan Santa Fe Antlaşması ile oldu. Kral Fernando’nun iki karavelanın hazırlanmasına ilişkin emirleri de yine bu manastırdan gönderildi.
Kolomb, 1493 yılında ilk seferinden döndükten sonra Meryem’e şükranlarını sunmak için yeniden Guadalupe’ye geldi. Isabel vasiyetini de buradaki Hieronymit keşişlere bıraktı. Daha sonraki yıllarda Hernán Cortés gibi önemli isimler de manastırı ziyaret etti.
JUAN GUAS’IN ESERİ OLARAK BİLİNİYORDU
Hospedería Real’in tasarımının, dönemin en önemli taş ustalarından Juan Guas’a ait olduğu kabul ediliyor. Guas, İspanya’daki geç Gotik mimarinin önde gelen isimleri arasında yer alıyordu.
Guadalajara’daki Palacio del Infantado ve Toledo’daki San Juan de los Reyes Manastırı, onun en bilinen eserleri arasında bulunuyor. Juan Guas’ın adı ayrıca Segovia’daki eski katedralle ilgili bir efsaneyle de anılıyor. Rivayete göre ustanın yapıyı zamanında tamamlamak için şeytanla anlaşma yaptığı anlatılır.
Guas’ın Guadalupe’deki konukevi çalışmalarını 1491 yılına kadar sürdürdüğü, Kolomb seferinin hazırlıklarının da aynı dönemde birkaç metre uzaklıkta tamamlandığı belirtiliyor.
YIKIMIN SANILANDAN DAHA ERKEN GERÇEKLEŞTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Uzun yıllar boyunca yapının 1925 yılında gerçekleştirilen bir yol çalışması sırasında ortadan kaldırıldığı düşünülüyordu. Ancak arşiv belgeleri bu bilgiyi değiştirdi.
Araştırmacılar, 1839 tarihli planın ve 1854 tarihli yıkım emrinin bulunmasıyla yapının aslında çok daha önce ortadan kaldırıldığını ortaya koydu. Buna göre Kraliyet Konukevi, ani bir yıkımla değil, 19. yüzyılın ortalarında gerçekleştirilen söküm çalışmalarıyla yok oldu.
KALINTILAR KORUMA ALTINA ALINDI
Kazı sonucunda ortaya çıkarılan temel kalıntıları, korunmaları amacıyla özel bir fileyle kapatılarak yeniden toprak altında bırakıldı. Şimdilik ziyaretçilerin doğrudan görebileceği bir alan oluşturulmadı.
Araştırma ekibi, çalışmaların teknik raporlarını hazırlarken 2027 yılında iki ayrı bilimsel yayın yayımlamayı planlıyor. Bu çalışmaların biri kazının arkeolojik sonuçlarını, diğeri ise tarihi çizimler üzerinden Kraliyet Konukevi’nin yeniden oluşturulmasını ele alacak.