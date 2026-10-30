Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte Konyaspor – Galatasaray muhtemel 11'ler

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında aldığı derbi galibiyetinin ardından Süper Lig'de liderliğini pekiştirmek için Konyaspor deplasmanında puan arayacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon puan kaybettiği Konya deplasmanında bu kez kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Haftanın açılış maçında sahaya çıkacak olan Galatasaray, hücum hattındaki etkili isimleriyle galibiyete uzanmak istiyor. Ev sahibi Konyaspor ise Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle sona erdirdiği kötü gidişatın ardından taraftarı önünde lideri mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Konyaspor – Galatasaray maçı muhtemel 11’ler ve maç canlı yayın kanalı…