Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte Konyaspor – Galatasaray muhtemel 11'ler
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Konyaspor deplasmanında sahaya çıkacak. Fenerbahçe derbisini kazanarak moral bulan sarı-kırmızılı ekip, liderliğini korumak için üç puan hedeflerken Konyaspor ise sahasında sürpriz peşinde. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, Konyaspor – Galatasaray muhtemel 11'ler….
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında aldığı derbi galibiyetinin ardından Süper Lig'de liderliğini pekiştirmek için Konyaspor deplasmanında puan arayacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon puan kaybettiği Konya deplasmanında bu kez kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Haftanın açılış maçında sahaya çıkacak olan Galatasaray, hücum hattındaki etkili isimleriyle galibiyete uzanmak istiyor. Ev sahibi Konyaspor ise Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle sona erdirdiği kötü gidişatın ardından taraftarı önünde lideri mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Konyaspor – Galatasaray maçı muhtemel 11’ler ve maç canlı yayın kanalı…
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Konyaspor - Galatasaray karşılaşması, 30 Ekim 2026 Cuma günü yapılacak. Konya'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, iki takımın karşı karşıya geleceği mücadeleyi yayıncı kuruluş üzerinden takip edebilecek.
KONYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'leri şöyle:
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Dompe, Muleka.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Sane, Batrakov, Leao, Osimhen.
GALATASARAY'DA ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartı bulunan üç futbolcu, Konyaspor karşısında da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Amed karşılaşmasında forma giyemeyecek.
GALATASARAY'IN GOL YÜKÜ OSIMHEN'DE
Galatasaray'ın Süper Lig'de bu sezon kaydettiği 19 golün 8'inde Victor Osimhen'in imzası bulunuyor. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı ekibin en skorer oyuncusu olarak öne çıkıyor. Osimhen'i ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara takip ediyor. Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Deniz Gül, Torreira, Sallai ve Sanchez ise birer golle takımlarına katkı sağladı.
GALATASARAY SAVUNMADA İSTİKRAR ARIYOR
Galatasaray, bu sezon hücumda skor üretmekte zorlanmazken savunmada aynı başarıyı gösteremedi. Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 12 resmi maçın 11'inde gol atmayı başardı. Tek gol atamadığı karşılaşma ise ligde 4-0 kaybettiği Trabzonspor maçı oldu.
Ligde oynadığı 9 karşılaşmanın 6'sında kalesinde gol gören Galatasaray, bu maçlarda toplam 12 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı üç mücadelede ise kalesinde 9 gol gördü.