KPSS DHBT SINAVI NASILDI, ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

KPSS DHBT'ye katılan adaylar, sınavın ardından özellikle bilgi ağırlıklı soruların zorluk derecesini değerlendirmeye başladı. Sınavın genel olarak kolay mı yoksa zor mu olduğu, adayların paylaşımlarıyla gündeme geldi.