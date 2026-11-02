KPSS 2026 DHBT soru yorumları: Adaylardan komik X yorumları! Sınav zor muydu, kolay mıydı?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavının ardından adayların gözü soruların zorluk derecesine çevrildi. Sınavdan çıkan adaylar, 2026 KPSS DHBT sorularına ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaşmaya başladı. Peki, KPSS DHBT zor muydu, kolay mıydı? İşte adayların sınav yorumları…
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katıldığı KPSS DHBT'de sınav heyecanı sona erdi. 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, karşılaştıkları soruları ve sınavın genel zorluk seviyesini değerlendirmeye başladı. Sınavın nasıl geçtiğini merak eden adaylar, sosyal medyadaki paylaşımları yakından takip ediyor. Peki, KPSS DHBT zor muydu, kolay mıydı? İşte, KPSS 2026 DHBT sınav yorumları…
KPSS DHBT SINAVI NASILDI, ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
KPSS DHBT'ye katılan adaylar, sınavın ardından özellikle bilgi ağırlıklı soruların zorluk derecesini değerlendirmeye başladı. Sınavın genel olarak kolay mı yoksa zor mu olduğu, adayların paylaşımlarıyla gündeme geldi.
ADAYLARDAN KPSS DHBT SORU YORUMLARI
Sınavın tamamlanmasının ardından adayların X üzerinden yapacağı paylaşımlar, KPSS DHBT soru yorumlarını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Adaylar, sınavda karşılaştıkları sorulara ilişkin görüşlerini ve kendi sınav performanslarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasına ilişkin duyurular ÖSYM tarafından yapılıyor. Adaylar, sınavda işaretledikleri cevapları kontrol edebilmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak açıklamaları takip ediyor.