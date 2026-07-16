KPSS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ | KPSS geç başvuru ücretleri ne kadar? KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? 2026 KPSS lisans sınav tarihi

KPSS 2026 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS kapsamında uygulanan ücretlendirme yapısında, Genel Yetenek–Genel Kültür oturumuna katılım sağlayacak adaylar için belirlenen sınav ücreti 1200 TL olarak dikkat çekiyor. Bu oturum, tüm adayların girmekle yükümlü olduğu temel aşama olarak öne çıkarken, ücretlendirme de buna paralel şekilde tek paket halinde uygulanıyor.

Alan Bilgisi sınavlarına katılacak adaylar için ise her bir oturum ayrı ayrı ücretlendiriliyor. Bu kapsamda, Alan Bilgisi oturumlarının her biri için ödenecek tutar 750 TL olarak belirlenmiş durumda. Adayların girecekleri oturum sayısına göre toplam ödeme miktarı da değişiklik gösteriyor.