KPSS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ | KPSS geç başvuru ücretleri ne kadar? KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? 2026 KPSS lisans sınav tarihi
KPSS geç başvuru sürecine dair merak edilen detaylar, adayların sınav planlamasını doğrudan etkileyen önemli başlıklar arasında yer alıyor. Başvuru dönemini kaçıranlar için açılan bu ikinci fırsat, hem takvim hem de ödeme koşulları açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç sunuyor. Geç başvuru günleri sınırlı bir zaman dilimini kapsarken, ücretlendirme ise normal başvuru dönemine kıyasla farklılık gösterebiliyor. Adayların gündeminde yer alan geç başvuru tarihleri ve ücret detayları, sınava katılım sürecinin son aşamasını oluşturuyor. Bu süreçte yapılacak işlemler, başvurunun geçerli sayılması açısından büyük önem taşırken, belirlenen tarihler dışında işlem yapılmaması gerektiği özellikle vurgulanıyor. KPSS'ye katılmak isteyen adaylar için geç başvuru dönemi, kaçırılan fırsatların telafi edilebildiği kritik bir zaman aralığı olarak öne çıkıyor. Peki, KPSS geç başvuru ücretleri ne kadar? KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde.
Adayların gündeminde yer alan geç başvuru tarihleri ve ücret detayları, sınava katılım sürecinin son aşamasını oluşturuyor. Bu süreçte yapılacak işlemler, başvurunun geçerli sayılması açısından büyük önem taşırken, belirlenen tarihler dışında işlem yapılmaması gerektiği özellikle vurgulanıyor. KPSS’ye katılmak isteyen adaylar için geç başvuru dönemi, kaçırılan fırsatların telafi edilebildiği kritik bir zaman aralığı olarak öne çıkıyor. Peki, KPSS geç başvuru ücretleri ne kadar? KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde.
KPSS 2026 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS kapsamında uygulanan ücretlendirme yapısında, Genel Yetenek–Genel Kültür oturumuna katılım sağlayacak adaylar için belirlenen sınav ücreti 1200 TL olarak dikkat çekiyor. Bu oturum, tüm adayların girmekle yükümlü olduğu temel aşama olarak öne çıkarken, ücretlendirme de buna paralel şekilde tek paket halinde uygulanıyor.
Alan Bilgisi sınavlarına katılacak adaylar için ise her bir oturum ayrı ayrı ücretlendiriliyor. Bu kapsamda, Alan Bilgisi oturumlarının her biri için ödenecek tutar 750 TL olarak belirlenmiş durumda. Adayların girecekleri oturum sayısına göre toplam ödeme miktarı da değişiklik gösteriyor.
2026 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek sınav takvimi kapsamında, Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde saat 10.15’te uygulanacak. Adayların tamamının katılım sağladığı bu temel oturum, sınav sürecinin ilk aşamasını oluşturuyor.
Alan Bilgisi oturumları ise iki ayrı gün halinde düzenlenecek. İlk gün oturumları 12 Eylül 2026 tarihinde saat 10.15’te başlarken, ikinci gün oturumları 13 Eylül 2026 tarihinde yine aynı saatte gerçekleştirilecek. Bu oturumlara katılacak adayların, kendi branşlarına uygun gün ve saatleri dikkatle takip etmeleri gerekiyor.