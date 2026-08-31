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        Haberler Bilgi KPSS 2026 LİSANS SINAV TARİHİ: KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı

        KPSS 2026 LİSANS SINAV TARİHİ: KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı

        2026 KPSS Lisans sınavına hazırlanan adaylar için bekleyiş sona yaklaşıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda maraton, Eylül ayının ilk haftasında düzenlenecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayacak ve ardından Alan Bilgisi sınavlarıyla sürecek. Sınava kısa süre kala adayların merakla beklediği giriş belgeleri de erişime açıldı. Peki, 2026 KPSS Lisans hangi tarihte yapılacak, sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte sınav takvimi ile sınav yeri sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 16:20 Güncelleme:
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        KPSS Lisans için sınav günü yaklaşırken adayların gündemi sınav tarihleri ve giriş belgelerine çevrildi. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre 2026 KPSS süreci, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayacak, ardından Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek. Sınav merkezleri ve adayların hangi binada sınava gireceğini gösteren belgeler de erişime açıldı. Peki, 2026 KPSS Lisans hangi gün yapılacak, sınav giriş belgesi nereden görüntülenecek? İşte adayların bilmesi gereken tarihler ve sınav yeri sorgulama detayları...

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        KPSS 2026 LİSANS GENEL KÜLTÜR SINAVI NE ZAMAN?

        KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar bu oturumda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde ter dökecek.

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        KPSS 2026 LİSANS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI NE ZAMAN?

        KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ilk günü 12 Eylül 2026'da, ikinci günü ise 13 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek.

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        KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        KPSS sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav yeri bilgileri yer alıyor.

        Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için belgede belirtilen sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.

        ÖSYM KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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        KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

        Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

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