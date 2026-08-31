KPSS 2026 LİSANS SINAV TARİHİ: KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı

KPSS Lisans için sınav günü yaklaşırken adayların gündemi sınav tarihleri ve giriş belgelerine çevrildi. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre 2026 KPSS süreci, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayacak, ardından Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek. Sınav merkezleri ve adayların hangi binada sınava gireceğini gösteren belgeler de erişime açıldı. Peki, 2026 KPSS Lisans hangi gün yapılacak, sınav giriş belgesi nereden görüntülenecek? İşte adayların bilmesi gereken tarihler ve sınav yeri sorgulama detayları...