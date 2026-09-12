KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI SAAT KAÇTA BİTİYOR? 2026 KPSS Alan Bilgisi sınavı kaçta bitecek, kaç dakika sürecek, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
KPSS Alan Bilgisi oturumları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Alan Bilgisi Sınavları, üç ayrı oturum halinde 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağını ve oturumların başlangıç saatlerini araştırıyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi Oturumları kaçta başlıyor kaçta bitiyor, sınav kaç dakika sürecek? İşte 2026 KPSS Alan Bilgisi sınav saati ve adayların bilmesi gereken son bilgiler...
2026 KPSS Alan Bilgisi oturumları için sınav maratonu başlıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın üç oturumu, 12-13 Eylül tarihlerinde adayların katılımıyla gerçekleştirilecek. Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen binlerce aday, sınav öncesinde giriş belgeleri, oturum başlangıç saatleri ve sınav merkezlerine ilişkin detayları araştırıyor. KPSS Alan Bilgisi’ne girecek adaylar, sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için “Sınav kaçta başlayacak, binalara giriş ne zaman sona erecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 KPSS Alan Bilgisi oturum saatleri ve sınav öncesi bilinmesi gerekenler...
KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
Alan Bilgisi 1. Oturum: 12 Eylül 2026 Cumartesi günü yapılacak. Adaylar 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak, sınav 10.15’te başlayacak.
Alan Bilgisi 2. Oturum: 12 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav binasına girişler 14.30’da sona erecek ve sınav 14.45’te başlayacak.
Alan Bilgisi 3. Oturum: 13 Eylül 2026 Pazar günü uygulanacak. Adayların 10.00’dan önce sınav binasında olması gerekiyor. Sınav 10.15’te başlayacak.
Adayların, sınav saatinden önce sınav binasında hazır bulunmaları ve geç kalmamaları önem taşıyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇTA BİTECEK?
KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 12 Eylül saat 10.15'te, 2. oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) saat 14.45'te başlayacak.
Her iki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum saat 17.15'te sona erecek.
KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum 12.55'te sona erecek.
KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, KPSS alan bilgisi sınavına girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerine, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.
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KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.