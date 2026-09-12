KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI SAAT KAÇTA BİTİYOR? 2026 KPSS Alan Bilgisi sınavı kaçta bitecek, kaç dakika sürecek, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026 KPSS Alan Bilgisi oturumları için sınav maratonu başlıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın üç oturumu, 12-13 Eylül tarihlerinde adayların katılımıyla gerçekleştirilecek. Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen binlerce aday, sınav öncesinde giriş belgeleri, oturum başlangıç saatleri ve sınav merkezlerine ilişkin detayları araştırıyor. KPSS Alan Bilgisi’ne girecek adaylar, sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için “Sınav kaçta başlayacak, binalara giriş ne zaman sona erecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 KPSS Alan Bilgisi oturum saatleri ve sınav öncesi bilinmesi gerekenler...