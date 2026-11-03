KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş sıralamaları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
2026 KPSS sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gözü branş bazında başarı sıralamalarına çevrildi. Sınav puanlarını öğrenen binlerce aday, mezun oldukları bölümdeki sıralamalarını ve diğer adaylar arasındaki yerlerini merak ediyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde sınava katılan adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı güncel sıralama bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, 2026 KPSS branş sıralamaları belli oldu mu, ne zaman erişime açılacak? KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralaması ÖSYM AİS üzerinden nasıl öğrenilir? İşte konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılan adaylar için sonuç heyecanının ardından branş sıralaması bekleyişi başladı. 2026 KPSS lisans ve ön lisans sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar, kendi bölümlerinden sınava girenler arasında kaçıncı sırada yer aldıklarını öğrenmeye odaklandı. Kamuya atanma hedefiyle sınava hazırlanan lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları, ÖSYM'nin branş bazında sıralama bilgilerini ne zaman paylaşacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS branş sıralamaları yayımlandı mı? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim adayları sıralamalarını ne zaman öğrenebilecek? ÖSYM AİS branş sıralaması sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Lisans ve Ön Lisans sınavlarına katılan adayların merakla beklediği branş bazında sıralamalar için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Önceki yıllarda ÖSYM, sınav sonuçlarının duyurulmasını takip eden 2-3 hafta içerisinde adayların kendi alanlarındaki başarı sıralamalarını erişime açmıştı.
Bu yıl da branş sıralamalarının ÖSYM tarafından yapılacak açıklamanın ardından adayların erişimine sunulması bekleniyor.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 KPSS branş bazında başarı sıralamalarının yayımlanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bilgilerine ulaşabilecek. Bunun için ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekecek. İlgili sorgulama ekranından kendi branşlarındaki sıralamalarını öğrenebilecek olan adaylar, sınavda elde ettikleri puana göre aynı alandaki diğer adaylar arasında kaçıncı sırada bulunduklarını görebilecek.
ÖSYM AİS KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL HESAPLANIR?
KPSS branş sıralamaları, adayların sınav puanları ve ÖSYM kayıtlarında bulunan öğrenim bilgileri dikkate alınarak oluşturuluyor. Hesaplama sürecinde Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden temin edilen güncel eğitim kayıtları esas alınıyor.
YÖKSİS'te geçerli öğrenim bilgisi yer almayan adayların ise sınav başvurusu sırasında beyan ettikleri bilgiler kullanılıyor. Bu nedenle adayların mezuniyet ve eğitim bilgilerinin sistemde doğru ve güncel olması, kendi branşlarındaki başarı sıralamalarının sağlıklı biçimde belirlenmesi açısından önem taşıyor.