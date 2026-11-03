KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş sıralamaları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans ve Ön Lisans sınavlarına katılan adayların merakla beklediği branş bazında sıralamalar için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Önceki yıllarda ÖSYM, sınav sonuçlarının duyurulmasını takip eden 2-3 hafta içerisinde adayların kendi alanlarındaki başarı sıralamalarını erişime açmıştı.

Bu yıl da branş sıralamalarının ÖSYM tarafından yapılacak açıklamanın ardından adayların erişimine sunulması bekleniyor.