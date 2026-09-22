KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI | ÖSYM ile 2026 KPSS DHBT başvurusu ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?
2026 KPSS DHBT başvuruları bugün, 22 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Adaylar başvurularını 30 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayabilecek. Geç başvurular 5 Ekim 2026'da alınacak. Peki, KPSS DHBT başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte 2026 KPSS DHBT başvuru ekranı ve başvuru adımları...
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvuru süreci bugün başlayacak. ÖSYM'nin sınav takvimine göre adaylar, 2026-KPSS DHBT başvurularını AİS üzerinden gerçekleştirecek. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için 5 Ekim'de geç başvuru imkanı bulunurken, sınav 1 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Peki, KPSS DHBT başvurusu ne zaman? İşte, 2026 KPSS DHBT başvuru ekranı…
KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
2026 KPSS DHBT başvuruları 22 Eylül 2026 Salı günü başlayacak ve 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek. Adayların bu tarihe kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için 5 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru alınacak. Geç başvuru gününde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
KPSS DHBT BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
KPSS DHBT başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden internet ortamında yapılacak. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle veya e-Devlet üzerinden giriş yapabilecek.
Başvuru ekranında "Başvuru Sürecindekiler" bölümünden 2026-KPSS DHBT seçilecek. Ardından kimlik, öğrenim ve engel durumu bilgilerinin kontrol edilmesi, sınav merkezi tercihinin yapılması ve başvuru bilgilerinin onaylanması gerekiyor.
KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI
Başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek adaylar, aşağıdaki bağlantıdan AİS ekranına ulaşabilecek.
KPSS DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026 KPSS DHBT başvuru ücreti 800 TL olarak belirlendi. Adayların başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sınav ücretini belirtilen süre içerisinde ödemesi gerekiyor. Geç başvuru gününde ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak alınacak.
2026 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
2026-KPSS DHBT, 1 Kasım 2026 Pazar günü tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.
Adayların sınav binalarına son giriş saati 10.00 olacak. Bu saatten sonra sınav binasına aday kabul edilmeyecek.