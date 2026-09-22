Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI | ÖSYM ile 2026 KPSS DHBT başvurusu ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

        KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI | ÖSYM ile 2026 KPSS DHBT başvurusu ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

        2026 KPSS DHBT başvuruları bugün, 22 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Adaylar başvurularını 30 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayabilecek. Geç başvurular 5 Ekim 2026'da alınacak. Peki, KPSS DHBT başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte 2026 KPSS DHBT başvuru ekranı ve başvuru adımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 09:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvuru süreci bugün başlayacak. ÖSYM'nin sınav takvimine göre adaylar, 2026-KPSS DHBT başvurularını AİS üzerinden gerçekleştirecek. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için 5 Ekim'de geç başvuru imkanı bulunurken, sınav 1 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Peki, KPSS DHBT başvurusu ne zaman? İşte, 2026 KPSS DHBT başvuru ekranı…

        2

        KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        2026 KPSS DHBT başvuruları 22 Eylül 2026 Salı günü başlayacak ve 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek. Adayların bu tarihe kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

        Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için 5 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru alınacak. Geç başvuru gününde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

        3

        KPSS DHBT BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

        KPSS DHBT başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden internet ortamında yapılacak. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle veya e-Devlet üzerinden giriş yapabilecek.

        Başvuru ekranında "Başvuru Sürecindekiler" bölümünden 2026-KPSS DHBT seçilecek. Ardından kimlik, öğrenim ve engel durumu bilgilerinin kontrol edilmesi, sınav merkezi tercihinin yapılması ve başvuru bilgilerinin onaylanması gerekiyor.

        4

        KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI

        Başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek adaylar, aşağıdaki bağlantıdan AİS ekranına ulaşabilecek.

        2026 KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

        5

        KPSS DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        2026 KPSS DHBT başvuru ücreti 800 TL olarak belirlendi. Adayların başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sınav ücretini belirtilen süre içerisinde ödemesi gerekiyor. Geç başvuru gününde ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak alınacak.

        6

        2026 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

        2026-KPSS DHBT, 1 Kasım 2026 Pazar günü tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

        Adayların sınav binalarına son giriş saati 10.00 olacak. Bu saatten sonra sınav binasına aday kabul edilmeyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ÖSYM
        #KPS
        #DHBT
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
        Fon soruşturmasında 5 tutuklama
        Fon soruşturmasında 5 tutuklama
        TFF'den Orkun Kökçü için açıklama!
        TFF'den Orkun Kökçü için açıklama!
        ABD ile Danimarka'dan Grönland anlaşması
        ABD ile Danimarka'dan Grönland anlaşması
        Trump: İran'la seçimden sonra anlaşma yapabiliriz
        Trump: İran'la seçimden sonra anlaşma yapabiliriz
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Aleyna Çakır davasında karar
        Aleyna Çakır davasında karar
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!
        Şüphelinin geçmişi mercek altında
        Şüphelinin geçmişi mercek altında
        Salah kariyerinde ilki başardı!
        Salah kariyerinde ilki başardı!
        Kozinoğlu soruşturmasında Altaylı tutuklandı
        Kozinoğlu soruşturmasında Altaylı tutuklandı
        Mide balonu öldürmüştü! Mide balonu yemek borusunda açılmış
        Mide balonu öldürmüştü! Mide balonu yemek borusunda açılmış
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Paris'e yerleşti
        Paris'e yerleşti