2026 KPSS Lisans oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte adayların gündeminde şimdi sonuç açıklama tarihi yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına katılan binlerce aday, ÖSYM’nin yayımlayacağı sonuç takvimini yakından takip ediyor. Adaylar, KPSS puanlarının ne zaman erişime açılacağını ve sonuç sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sonuçlara nereden ve nasıl ulaşılacak? İşte ÖSYM AİS sonuç ekranı ve KPSS sonuç sürecine dair merak edilen tüm bilgiler...