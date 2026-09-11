KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden nasıl öğrenilir?
2026 KPSS Lisans sürecinde Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınavda elde ettikleri puanları öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç takvimini ve sorgulama ekranını yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar sonuçlarına hangi platform üzerinden ulaşabilecek? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen tüm detaylar...
2026 KPSS Lisans oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte adayların gündeminde şimdi sonuç açıklama tarihi yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına katılan binlerce aday, ÖSYM’nin yayımlayacağı sonuç takvimini yakından takip ediyor. Adaylar, KPSS puanlarının ne zaman erişime açılacağını ve sonuç sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sonuçlara nereden ve nasıl ulaşılacak? İşte ÖSYM AİS sonuç ekranı ve KPSS sonuç sürecine dair merak edilen tüm bilgiler...
KPSS 2026 LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayan sınav sürecinde, Alan Bilgisi testleri ise 12 ve 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tüm oturumların tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirme işlemleri sona erecek ve sonuçlar AİS ekranı üzerinden ilan edilecek.
KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM, KPSS Lisans sınavına ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’luk bölümünü adayların erişimine sundu. Sınava giren adaylar, soru ve cevapları 16 Eylül’e kadar ÖSYM sistemi üzerinden inceleyebilecek.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama platformu üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra ilgili KPSS sonuç duyurusunu seçerek T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapabilecek. İşlemler tamamlandığında adaylar, sınav puanları ve sonuç bilgilerini aynı ekran üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
2026 KPSS Lisans kapsamında düzenlenecek Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu tüm adaylar için zorunlu olurken, Alan Bilgisi testlerine ise adaylar başvuru sırasında tercih ettikleri oturumlara göre katılım sağlayacak.