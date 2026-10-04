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        Haberler Bilgi KPSS ÖN LİSANS CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME 2026 (ÖSYM PDF EKRANI-TIKLA GÖRÜNTÜLE)| KPSS Ön Lisans sınavı soruları ve cevapları açıklandı!

        KPSS ÖN LİSANS CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME 2026 (ÖSYM PDF EKRANI-TIKLA GÖRÜNTÜLE)| KPSS Ön Lisans sınavı soruları ve cevapları açıklandı!

        KPSS Ön Lisans sınavına hazırlanan adayların gözü 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından ÖSYM tarafından yapılacak soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusuna çevrildi. 2026 KPSS Ön Lisans Sınavı Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. KPSS soruları ve cevap anahtarı, ÖSYM ekranı üzerinden görüntülenebilecek. İşte, 2026 KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 15:47 Güncelleme:
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        1

        2026 KPSS Ön Lisans sınavı için adayların gözü sınavın ardından yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. ÖSYM KPSS Mn Lisans soruları ve cevap kitapçığını yayımladı. İşte, KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranına ilişkin detaylar…

        2

        2026 KPSS ÖN LİSANS CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI!

        2026 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı.

        KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN.

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        KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

        ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

        4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans sınavının (2026-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

        Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 4 Ekim 2026 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

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        KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

        KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından erişime açıldığında Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

        KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN.

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        2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

        2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından adayların gözü soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi.

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