2026 KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım sürerken adaylar sınav giriş belgesi sorgulama ekranını gündemine aldı. Sınava girecek adayların, sınav binası ve salon bilgilerini gösteren giriş belgesini sınav öncesinde edinmesi gerekiyor. KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi açıklama tarihi için ÖSYM'nin resmi duyuruları takip edilecek. Peki, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak ve 2026 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sınav tarihi, sınav giriş belgesi ve AİS sorgulama ekranı detayları...