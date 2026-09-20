KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?
2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sınavı ekim ayında gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde adayların sınav yeri ve salon bilgileri sınav giriş belgesinin yayımlanması ile belli olacak. KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Peki, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak ve 2026 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? İşte KPSS Ön Lisans sınav tarihi ve sınav giriş belgesi hakkında merak edilenler...
2026 KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım sürerken adaylar sınav giriş belgesi sorgulama ekranını gündemine aldı. Sınava girecek adayların, sınav binası ve salon bilgilerini gösteren giriş belgesini sınav öncesinde edinmesi gerekiyor. KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi açıklama tarihi için ÖSYM'nin resmi duyuruları takip edilecek. Peki, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak ve 2026 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sınav tarihi, sınav giriş belgesi ve AİS sorgulama ekranı detayları...
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Sınava katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salonlarda sınava girecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesinin yayımlanacağı kesin tarih, ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. ÖSYM, sınava katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren belgeleri Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 10 gün önce adayların erişime sunuyor.
Sınav giriş belgesi için henüz kesin bir açıklama tarihi verilmediyse, adayların ÖSYM'nin duyurular sayfasını takip etmesi gerekiyor. Belgenin yayımlanmasıyla birlikte adaylar sınav yerlerini ve salon bilgilerini kontrol edebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek. Adaylar, belgelerini görüntülemek için aşağıdaki adımları takip edebilir:
ÖSYM'nin resmi internet sitesine girin.
Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranını açın.
T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın.
Sınavlarım bölümünden 2026-KPSS Ön Lisans sınavını seçin.
Sınava Giriş Belgesi ekranından belgenizi görüntüleyin ve yazdırın.
Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve adres bilgileri yer alır. Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için belgenin önceden kontrol edilmesi önemlidir.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesini sorgulamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi AİS platformunu kullanabilecek. Belge açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek.
Sınav giriş belgesinin açıklanmasıyla ilgili yeni duyurular ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip edilebilir.