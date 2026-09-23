KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: 2026 KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ÖSYM'de

KPSS Ön Lisans’a katılacak adaylar için sınav heyecanı yaklaşırken, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgesi gündemdeki yerini koruyor. Adayların sınava gireceği okul, salon ve sınav merkezi bilgileri bu belgeyle netlik kazanacak. Peki, KPSS Ön Lisans sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM’nin belirlediği takvim doğrultusunda sınava ilişkin merak edilen bilgiler…