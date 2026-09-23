KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: 2026 KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ÖSYM'de
KPSS Ön Lisans sınavına hazırlanan adayların gözü ÖSYM'den gelecek sınav giriş belgesi duyurusuna çevrildi. Adaylar, belgenin yayımlanıp yayımlanmadığını ve sınava hangi bina ile salonda gireceklerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, ne zaman yayımlanacak, sınav tarihi ne zaman? İşte ÖSYM'nin sınav takvimine dair merak edilen tüm detaylar…
KPSS Ön Lisans’a katılacak adaylar için sınav heyecanı yaklaşırken, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgesi gündemdeki yerini koruyor. Adayların sınava gireceği okul, salon ve sınav merkezi bilgileri bu belgeyle netlik kazanacak. Peki, KPSS Ön Lisans sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM’nin belirlediği takvim doğrultusunda sınava ilişkin merak edilen bilgiler…
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
KPSS Ön Lisans’a girecek adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgeleri henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı.
2026 KPSS Ön Lisans kılavuzunda yer alan bilgilere göre adaylar, sınav giriş belgelerine sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI TARİHİ VE SAATİ
ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar saat 10.15’te başlayacak oturumda ter dökecek ve kendilerine tanınan 130 dakikalık süre içerisinde soruları yanıtlamaya çalışacak.
Sınav salonlarına giriş işlemleri ise saat 10.00 itibarıyla tamamlanacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesine, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşılabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı seçerek belgelerini görüntüleyebilecek ve çıktı alabilecek.
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