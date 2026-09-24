KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS || 2026 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi yayımlandı! KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir?
KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adaylar için beklenen sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylar, ÖSYM'nin sistemi üzerinden belgelerine ulaşarak sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini öğrenebiliyor. Sınav günüyle ilgili detayları kontrol etmek isteyen adaylar, giriş belgelerinin nasıl görüntüleneceğini araştırıyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte ÖSYM'nin sınav takvimine göre merak edilen tüm bilgiler…
KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adaylar için beklenen gelişme yaşandı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, yayımlanan belge üzerinden sınava girecekleri sınav merkezi, bina ve salon bilgilerine ulaşabilecek. Peki, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir, sınav ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan detaylar ve adayların merak ettiği tüm bilgiler…
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI!
KPSS Ön Lisans’a girecek adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2026-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 24 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesine, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşılabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı seçerek belgelerini görüntüleyebiliyor ve çıktı alabiliyor.
ÖSYM 2026 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar saat 10.15’te başlayacak oturumda ter dökecek ve kendilerine tanınan 130 dakikalık süre içerisinde soruları yanıtlamaya çalışacak.
Sınav salonlarına giriş işlemleri ise saat 10.00 itibarıyla tamamlanacak.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.