KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS || 2026 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi yayımlandı! KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adaylar için beklenen gelişme yaşandı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, yayımlanan belge üzerinden sınava girecekleri sınav merkezi, bina ve salon bilgilerine ulaşabilecek. Peki, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir, sınav ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan detaylar ve adayların merak ettiği tüm bilgiler…