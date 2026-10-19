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        Haberler Bilgi KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

        KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

        2026 KPSS Ön Lisans sınavının ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Kamu personeli olma hedefiyle sınava giren adaylar, aldıkları puanları öğrenmek için geri sayıma başladı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte sonuçların erişime açılacağı tarih ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı da en çok araştırılan konular arasına girdi. Özellikle kamu kurumlarının personel alımlarına başvurmayı planlayan adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçları bekliyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte ilan edilecek? KPSS Ön Lisans sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek? İşte ÖSYM'nin sonuç takvimi ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        KPSS Ön Lisans sınavına katılan binlerce aday için sonuç heyecanı devam ediyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılımıyla gerçekleştirilen sınavın ardından, ÖSYM'nin puanları ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu. Sınavda verdikleri cevapların puanlarına nasıl yansıyacağını öğrenmek isteyen adaylar, sonuç takvimine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Kamu personeli alımlarında kullanılacak KPSS puanlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, sonuç sorgulama işlemlerinin hangi platform üzerinden yapılacağını da araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuçları hangi gün duyuracak ve adaylar puanlarını nereden öğrenebilecek? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...

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        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

        Sonuçlar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden erişime açılacak.

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        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

        Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarına ulaşabilecek.

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        Sonuç ekranında adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile hesaplanan KPSS puanları yer alacak. Sonuç belgesine internet üzerinden erişilebilecek, adaylara ayrıca basılı belge gönderilmeyecek.

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