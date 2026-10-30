KPSS B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

ÖSYM, B grubu kadrolara yerleştirme işlemlerini adayların KPSS puanlarını, tercih sıralamalarını ve kadro kontenjanlarını dikkate alarak gerçekleştirecek. Yerleştirme sürecinde tercih kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartlar esas alınacak.

Puan eşitliği halinde öncelik, daha önce mezun olan adaya verilecek. Mezuniyet tarihlerinin de aynı olması durumunda yaşı büyük olan aday öncelikli olacak. Yerleştirme sonuçları, adaylara ve ilgili kamu kurumlarına elektronik ortamda duyurulacak.