KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuc.osym.gov.tr 2026 KPSS sonuç sorgulama ekranı | TIKLA - ÖĞREN
2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 30 Ekim Cuma günü ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava katılan adaylar, KPSS P93 puanlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından öğrenebiliyor. İşte, 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı...
2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için yeni bir aşamaya geçildi. Ön lisans mezunlarının kamu personeli alımlarında kullanacağı KPSS P93 puanları, tercih sürecinde belirleyici olacak. Adaylar, sonuç belgelerini ÖSYM sistemi üzerinden görüntüleyerek puanlarını kontrol edebilecek. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, 2026 sonuc.osym.gov.tr 2026 KPSS sonuç sorgulama ekranı...
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklandı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuç belgelerine ulaşabiliyor. Sınav sonuç ekranında adayların KPSS P93 puanları da yer alıyor.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Sonuç ekranına ulaşmak için sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra 2026 KPSS Ön Lisans sonuç belgesini görüntüleyebiliyor. Belgede yer alan KPSS P93 puanı, ön lisans düzeyindeki kamu personeli alımlarında kullanılacak.
KPSS ÖN LİSANS P93 PUANI NERELERDE KULLANILACAK?
KPSS Ön Lisans sınavına giren adayların P93 puanı, kamu kurumlarının ön lisans mezunlarına yönelik B grubu kadrolarına yerleştirme işlemlerinde esas alınacak.
Kamu kurumlarının personel ihtiyaçlarına göre açılacak kadrolar, kontenjanlar ve başvuru şartları ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda duyurulacak. Adaylar, mezuniyet durumlarına ve ilgili kadroların özel şartlarına uygun tercihlerde bulunabilecek.
KPSS B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için B grubu kadrolara yönelik tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda kamu kurumlarının açık kadroları, kontenjanları ve başvuru koşulları yer alacak.
Adaylar, ÖSYM'nin belirleyeceği tercih takvimi içerisinde işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirecek. Tercih tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak.
KPSS B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
ÖSYM, B grubu kadrolara yerleştirme işlemlerini adayların KPSS puanlarını, tercih sıralamalarını ve kadro kontenjanlarını dikkate alarak gerçekleştirecek. Yerleştirme sürecinde tercih kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartlar esas alınacak.
Puan eşitliği halinde öncelik, daha önce mezun olan adaya verilecek. Mezuniyet tarihlerinin de aynı olması durumunda yaşı büyük olan aday öncelikli olacak. Yerleştirme sonuçları, adaylara ve ilgili kamu kurumlarına elektronik ortamda duyurulacak.