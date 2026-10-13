KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ: ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına giren adayların bekleyişi, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Kamu kurumlarında görev alabilmek için 4 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda ter döken binlerce kişi, şimdi puanlarının belli olmasını bekliyor. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçların ne zaman erişime açılacağı ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı en çok araştırılan konular arasına girdi. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvim ise adayların merak ettiği tarihe açıklık getirdi. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman ilan edilecek, sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılacak? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sonuç takvimine ilişkin tüm detaylar...