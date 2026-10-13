KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ: ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026 KPSS Ön Lisans sınavının ardından sonuç heyecanı başladı. ÖSYM tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan sınavda soruları yanıtlayan adaylar, elde ettikleri puanları öğrenmek için geri sayıma geçti. Kamu personeli olma yolunda önemli bir aşamayı geride bırakan adayların gündeminde şimdi sonuçların erişime açılacağı gün yer alıyor. ÖSYM'nin sınav takvimini duyurmasıyla birlikte beklenen tarih de netlik kazandı. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları hangi gün açıklanacak, adaylar sonuçlarını nereden öğrenebilecek? İşte ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi ve merak edilen ayrıntılar...
2026 KPSS Ön Lisans sınavına giren adayların bekleyişi, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Kamu kurumlarında görev alabilmek için 4 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda ter döken binlerce kişi, şimdi puanlarının belli olmasını bekliyor. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçların ne zaman erişime açılacağı ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı en çok araştırılan konular arasına girdi. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvim ise adayların merak ettiği tarihe açıklık getirdi. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman ilan edilecek, sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılacak? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sonuç takvimine ilişkin tüm detaylar...
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sonuçların belirlenen tarihten önce duyurulması durumunda haberimiz yeni gelişmeler doğrultusunda güncellenecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla sorgulayabilecek. Adayların sınav sonuçlarını görüntüleyebilmesi için sisteme T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için tercih süreci gündeme gelecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda, alım yapılacak kadroların kontenjanları, adaylarda aranan nitelikler ve başvuru koşulları yer alacak.
Adaylar, kılavuzda belirtilen şartları dikkate alarak tercihlerini elektronik ortamda tamamlayabilecek. Tercihlerin başlayacağı tarih ve başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntılar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.