Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ: ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ: ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026 KPSS Ön Lisans sınavının ardından sonuç heyecanı başladı. ÖSYM tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan sınavda soruları yanıtlayan adaylar, elde ettikleri puanları öğrenmek için geri sayıma geçti. Kamu personeli olma yolunda önemli bir aşamayı geride bırakan adayların gündeminde şimdi sonuçların erişime açılacağı gün yer alıyor. ÖSYM'nin sınav takvimini duyurmasıyla birlikte beklenen tarih de netlik kazandı. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları hangi gün açıklanacak, adaylar sonuçlarını nereden öğrenebilecek? İşte ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 17:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 KPSS Ön Lisans sınavına giren adayların bekleyişi, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Kamu kurumlarında görev alabilmek için 4 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda ter döken binlerce kişi, şimdi puanlarının belli olmasını bekliyor. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçların ne zaman erişime açılacağı ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı en çok araştırılan konular arasına girdi. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvim ise adayların merak ettiği tarihe açıklık getirdi. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman ilan edilecek, sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılacak? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sonuç takvimine ilişkin tüm detaylar...

        2

        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sonuçların belirlenen tarihten önce duyurulması durumunda haberimiz yeni gelişmeler doğrultusunda güncellenecek.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

        2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla sorgulayabilecek. Adayların sınav sonuçlarını görüntüleyebilmesi için sisteme T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle giriş yapmaları yeterli olacak.

        4

        B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

        KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için tercih süreci gündeme gelecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda, alım yapılacak kadroların kontenjanları, adaylarda aranan nitelikler ve başvuru koşulları yer alacak.

        Adaylar, kılavuzda belirtilen şartları dikkate alarak tercihlerini elektronik ortamda tamamlayabilecek. Tercihlerin başlayacağı tarih ve başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntılar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kpss ön lisans
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        AKOM saat vererek uyardı!
        AKOM saat vererek uyardı!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Leo'nun baba göbeği
        Leo'nun baba göbeği
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        O yoruma yanıt verdi
        O yoruma yanıt verdi