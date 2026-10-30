2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre sonuçlar ekim ayının son günlerinde erişime açılacak. Sınav puanları, kamu kurum ve kuruluşlarının ön lisans mezunlarına yönelik personel alımlarında önemli rol oynayacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle puanlarını öğrenebilecek. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, erken açıklanır mı? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonucu sorgulama ekranı...