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        Haberler Bilgi Gündem 2026 KPSS Ön Lisans sonucu sorgulama ekranı: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2026 KPSS Ön Lisans sonucu sorgulama ekranı: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Kamu kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen binlerce aday, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine odaklandı. 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından değerlendirme süreci yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, KPSS sonucu açıklandı mı, erken açıklanır mı? İşte ÖSYM AİS ile KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 00:20 Güncelleme:
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        2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre sonuçlar ekim ayının son günlerinde erişime açılacak. Sınav puanları, kamu kurum ve kuruluşlarının ön lisans mezunlarına yönelik personel alımlarında önemli rol oynayacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle puanlarını öğrenebilecek. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, erken açıklanır mı? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonucu sorgulama ekranı...

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        2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. 4 Ekim'de yapılan sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar puanlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların saat kaçta açıklanacağına ilişkin ise henüz resmi bir saat bilgisi bulunmuyor.

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        KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

        2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine girerek sınav sonuç ekranına ulaşabilecek.

        2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi takviminde sonuç tarihi 30 Ekim 2026 olarak yer alıyor. Kurum tarafından farklı bir duyuru yapılmadığı sürece adayların belirtilen tarihi takip etmesi gerekiyor.

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