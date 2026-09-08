KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026: ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ortaöğretim ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ortaöğretim) başvuruları 27 Ağustos'ta başladı ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Bugün son başvuru günü olması sebebiyle KPSS Ortaöğretim sınav tarihi 2026 araştırmaları yoğunluk kazandı. Adayların sınava girebilmek için sınav giriş belgesini yanında bulundurmaları gerekiyor. Peki, ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ortaöğretim ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte 2026 KPSS Lise sınav tarihi ve sınav giriş belgesiyle ilgili merak edilenler...
KPSS Ortaöğretim başvuruları için son güne girildi. 27 Ağustos’ta başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ortaöğretim) başvuruları 8 Eylül 2026 saat 23.59’da sona erecek. Başvuru sürecinin son gününde adayların gözü 2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ve sınavla ilgili diğer detaylara çevrildi. Bu kapsamda ‘’2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2026 KPSS Lise sınav tarihi ve sınav giriş belgesine ilişkin detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başvuruları, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü başladı ve 8 Eylül 2026 Salı günü sona erecek.
Belirtilen süre zarfında başvuru yapamayan adaylar ise geç başvuru döneminde işlemlerini gerçekleştirebilecek. KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?
Lise mezunu adayların katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.
ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav gününden 10 gün önce erişime açıyor. Buna göre KPSS Ortaöğretim sınavı giriş belgelerinin Ekim ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.
Sınava girecek olan adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları, 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
KPSS Ortaöğretim sınavına, lise ve dengi okul mezunu olan adaylar katılabiliyor. Bunun yanı sıra sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar da gerekli şartları sağlamaları halinde Ortaöğretim KPSS’ye başvuru yapabiliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
KPSS Lise sınavı puanı, kamu kurum ve kuruluşlarının lise düzeyindeki kadrolarına yapılacak atamalarda iki yıl boyunca geçerli olacak.