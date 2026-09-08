KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026: ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ortaöğretim ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS Ortaöğretim başvuruları için son güne girildi. 27 Ağustos’ta başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ortaöğretim) başvuruları 8 Eylül 2026 saat 23.59’da sona erecek. Başvuru sürecinin son gününde adayların gözü 2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ve sınavla ilgili diğer detaylara çevrildi. Bu kapsamda ‘’2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2026 KPSS Lise sınav tarihi ve sınav giriş belgesine ilişkin detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…