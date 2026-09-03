Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? KPSS ortaöğretim sınav ve başvuru tarihi

        KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? KPSS ortaöğretim sınav ve başvuru tarihi

        Kamu personeli olmak isteyen adaylar KPSS ortaöğretim sınav tarihini merak ediyor. Ortaöğretim (lise) sınavlarına hazırlanan adaylar için KPSS sınavı tek oturumda gerçekleşecek olup sonuçlar ÖSYM AİS ekranı üzerinden duyurulacak. KPSS başvurularında son tarih ise belli oldu. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılır? İşte, 2026 KPSS ortaöğretim sınav ve başvuru tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 20:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        KPSS ortaöğretim sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Ortaöğretim mezunlarının katılabileceği sınav için başvurular devam ediyor. Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM adresinden açıklanacak. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? KPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        2

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

        2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak. Sınavda toplam süre 130 dakika olacak.

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM takvimine göre 19 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi "sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

        3

        KPSS SINAV ÜCRETİ SON TARİHİ

        KPSS sınav ücretini ödeme işlemi için son gün ise 9 Eylül 2026 olarak belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KPSS
        #kpss 2026
        #lise
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        Alsu'daki 6 şüpheli adliyede
        Alsu'daki 6 şüpheli adliyede
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Bugün Ne Oldu? 3 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Eylül 2026 haberleri
        Şekerin etkisi 70 yıl sonra ortaya çıkabilir
        Şekerin etkisi 70 yıl sonra ortaya çıkabilir
        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor!
        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Ümit Akdağ, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ümit Akdağ, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor
        Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        'Sahanda yumurta' Marmara'da
        'Sahanda yumurta' Marmara'da
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!