KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? KPSS ortaöğretim sınav ve başvuru tarihi
Kamu personeli olmak isteyen adaylar KPSS ortaöğretim sınav tarihini merak ediyor. Ortaöğretim (lise) sınavlarına hazırlanan adaylar için KPSS sınavı tek oturumda gerçekleşecek olup sonuçlar ÖSYM AİS ekranı üzerinden duyurulacak. KPSS başvurularında son tarih ise belli oldu. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılır? İşte, 2026 KPSS ortaöğretim sınav ve başvuru tarihi
KPSS ortaöğretim sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Ortaöğretim mezunlarının katılabileceği sınav için başvurular devam ediyor. Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM adresinden açıklanacak. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? KPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak. Sınavda toplam süre 130 dakika olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM takvimine göre 19 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi "sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
KPSS SINAV ÜCRETİ SON TARİHİ
KPSS sınav ücretini ödeme işlemi için son gün ise 9 Eylül 2026 olarak belirlendi.