KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? KPSS ortaöğretim sınav ve başvuru tarihi

KPSS ortaöğretim sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Ortaöğretim mezunlarının katılabileceği sınav için başvurular devam ediyor. Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM adresinden açıklanacak. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? KPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?