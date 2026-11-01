KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2026: KPSS Lise sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

Kamu personeli olmak için 2026-KPSS Ortaöğretim sınavında ter döken lise mezunları, şimdi de puanlarını öğrenecekleri günü bekliyor. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM'nin sonuçları ne zaman duyuracağı ve adayların hangi ekran üzerinden sorgulama yapabileceği gündeme geldi. Aldıkları puanlara göre kamu kurumlarındaki kadrolara başvuru yapmayı planlayan adaylar, açıklanacak sonuçlara odaklandı. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları hangi gün erişime açılacak? Sonuç belgesine nasıl ulaşılacak? İşte ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan sonuç tarihi ve sorgulama işlemlerine ilişkin detaylar...