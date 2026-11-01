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        Haberler Bilgi KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2026: KPSS Lise sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2026: KPSS Lise sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

        2026-KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adayların bekleyişi sonuç tarihine odaklandı. Kamuda görev almak isteyen lise mezunları, sınavdan aldıkları puanları ne zaman öğrenebileceklerini merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi doğrultusunda sonuçların erişime açılacağı gün ve sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları hangi tarihte duyurulacak, adaylar puanlarını nereden ve nasıl öğrenebilecek? İşte ÖSYM'nin sonuç takvimine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        Kamu personeli olmak için 2026-KPSS Ortaöğretim sınavında ter döken lise mezunları, şimdi de puanlarını öğrenecekleri günü bekliyor. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM'nin sonuçları ne zaman duyuracağı ve adayların hangi ekran üzerinden sorgulama yapabileceği gündeme geldi. Aldıkları puanlara göre kamu kurumlarındaki kadrolara başvuru yapmayı planlayan adaylar, açıklanacak sonuçlara odaklandı. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları hangi gün erişime açılacak? Sonuç belgesine nasıl ulaşılacak? İşte ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan sonuç tarihi ve sorgulama işlemlerine ilişkin detaylar...

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ortaöğretim sonuçları, 19 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine sunulacak.

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        KPSS LİSE SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        KPSS Ortaöğretim sonuçlarının duyurulmasının ardından adaylar, puan bilgilerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlarını görüntülemek isteyen adayların, sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları yeterli olacak.

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        #kpss lise
        #KPSS ortaöğretim
        #kpss ortaöğretim sonuçları
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