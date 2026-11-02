KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı: 2026 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sonuçları hangi gün belli olacak?

KPSS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacaktır. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak ulaşabileceklerdir. Sınav sonuç belgesi adaylara ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.

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