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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı: 2026 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sonuçları hangi gün belli olacak?

        KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı: 2026 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sonuçları hangi gün belli olacak?

        ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden KPSS Ortaöğretim sonuçları duyurulacak. 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptığı KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara genel yetenek ve genel kültür bölümlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltildi. 25 Ekim'de gerçekleşen sınav sonrası gözler KPSS sonuç açıklanma tarihine çevrildi. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 21:48 Güncelleme:
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        KPSS Ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı. Sınavın 25 Ekim'de uygulanmasının ardından değerlendirme süreci devam ederken sonuçların açıklanma tarihi belli oldu. İşte, KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklanma tarihi

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacaktır.

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        KPSS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

        KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacaktır. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak ulaşabileceklerdir. Sınav sonuç belgesi adaylara ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.

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        #kpss ortaöğretim sonuçları
        #ÖSYM
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