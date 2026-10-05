KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan 2026 sınav takvimine göre; KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

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