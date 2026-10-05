KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı
4 Ekim'de gerçekleşen KPSS Ön Lisans sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından KPSS sonuçları duyuruluyor. Toplamda 1 milyon 593 bin 198 kişinin başvuru yaptığı sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini ÖSYM'den gelecek duyuruya çevirdi. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar
KPSS sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Kamu kurumunda istihdam sağlamak isteyen adaylar 4 Ekim’de Ön Lisans sınavlarını oldu. Şimdi ise gözler KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından paylaşılan 2026 sınav takvimine göre; KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.