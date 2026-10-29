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        Haberler Bilgi KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI sonuc.osym.gov.tr | ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI sonuc.osym.gov.tr | ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala adaylar, 2026 KPSS sonuç tarihi ve sorgulama ekranını araştırıyor. ÖSYM'nin sonuç takviminde yer alan tarih doğrultusunda adaylar, puanlarını sonuc.osym.gov.tr ekranı üzerinden görüntüleyebilecekler. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonucu sorgulama ekranı ve sonuç tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 14:58 Güncelleme:
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        2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olma hedefiyle 4 Ekim 2026'da düzenlenen sınava katılan binlerce aday, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim Cuma günü ilan edilecek ve adaylar puanlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı…

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        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların erişime açılacağı saat için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Adayların güncel bilgilendirmeler için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmesi gerekiyor.

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        KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

        2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine girerek sınav sonuç ekranına ulaşabilecek.

        2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek.

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        Sonuçlara ulaşmak için şu adımlar izlenecek:

        1. sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

        2. Açılan ekranda KPSS Ön Lisans sınav sonucunu seçin.

        3. T.C. kimlik numaranızı ve ÖSYM aday şifrenizi girin.

        4. Giriş işleminin ardından sınav sonuç belgenizi görüntüleyin.

        Adaylar, sonuç ekranında açıklanan puanlarını ve sınav sonuç bilgilerini kontrol edebilecek. Sonuçlara ilişkin resmi duyurular ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden takip edilebilir.

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        #KPSS
        #sonuç
        #KPSS sonuçları
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