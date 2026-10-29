KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI sonuc.osym.gov.tr | ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olma hedefiyle 4 Ekim 2026'da düzenlenen sınava katılan binlerce aday, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim Cuma günü ilan edilecek ve adaylar puanlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı…