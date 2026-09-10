KYK burs başvuru tarihi 2026: KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?
KYK burs başvuruları açıklanan yurt sonuçları sonrası merak ediliyor. Burs ve öğrenim kredisi başvurularının e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve öğrenim kredisi tarihi yapılan duyuru sonrası belli olacak. Geçmiş başvuru dönemlerinde KYK burs ve kredi başvuruları genellikle ekim ve kasım aylarında başladı. Peki KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?
KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurusunun ardından, KYK burs ve kredi başvuru işlemleri her sene e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklama ile KYK burs başvuruları başlayacak. Peki KYK burs/kredi başvrusu ne zaman, hangi tarihte? İşte, KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili detaylar…
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor. Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.
KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.