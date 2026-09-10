KYK burs başvuru tarihi 2026: KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurusunun ardından, KYK burs ve kredi başvuru işlemleri her sene e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklama ile KYK burs başvuruları başlayacak. Peki KYK burs/kredi başvrusu ne zaman, hangi tarihte? İşte, KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili detaylar…