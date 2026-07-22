KYK burs başvuruları ne zaman 2026? KYK burs ve kredi şartları neler, KYK bursu ne kadar olacak?
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen milyonlarca öğrencinin gündeminde bu kez KYK burs başvuruları yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından alınacak burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih merak edilirken, adaylar başvuru şartlarını ve burs miktarını araştırmaya başladı. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması beklenirken, gözler GSB'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Geçmiş yıllarda üniversite kayıt sürecinin ardından başlayan başvuruların bu yıl da benzer tarihlerde açılması öngörülüyor. "KYK burs başvuruları başladı mı?", "KYK bursu ne kadar olacak?" ve "KYK burs başvurusu nasıl yapılır?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, burs miktarı ne kadar olacak? İşte 2026 GSB KYK burs başvuru tarihlerine ilişkin son durum ve merak edilen detaylar…
YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite adayları tercih sürecine hazırlanırken, bir yandan da burs başvuru tarihlerini araştırmalara başladı. KYK bursu almak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanacak başvuru takvimini bekliyor. Başvuruların üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, KYK burs miktarı ne kadar olacak? İşte 2026 KYK burs miktarı...
KYK BURS BAŞVURULARI 2026 BAŞLADI MI?
2026 yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuru takvimiyle ilgili resmi açıklama yapılmadı.
Üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ve kayıt işlemlerinin ardından başvuruların başlaması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 yılına ilişkin resmi başvuru takvimi henüz yayımlanmadı. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, başvuruların üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından eylül ayı sonu ile ekim ayı başı arasında başlaması bekleniyor.
Başvuru tarihleri netleştiğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuru yapılacak.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
KYK bursu için adaylarda genel olarak şu şartlar aranıyor:
T.C. vatandaşı olmak,
Örgün eğitim veren bir yükseköğretim programına kayıtlı olmak,
Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
Başka bir kamu kurumundan karşılıksız burs almıyor olmak (bazı istisnalar hariç),
Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılmış olmamak,
Mali durum değerlendirmesinde burs almaya uygun bulunmak.
Kesin şartlar, yayımlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak.
KYK BURSU NE KADAR OLACAK?
2026 yılı için KYK burs miktarı henüz resmi olarak açıklanmadı. 2025 yılında lisans öğrencilerine verilen burs tutarı 3 bin TL olarak uygulanmıştı.
2026 burs miktarının, enflasyon ve bütçe düzenlemeleri dikkate alınarak yeniden belirlenmesi bekleniyor. Yeni tutarın, başvuru süreci başlamadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanması öngörülüyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.
Öğrenciler;
e-Devlet sistemine giriş yapacak,
Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs/Kredi Başvurusu hizmetini seçecek,
İstenen bilgileri eksiksiz dolduracak,
Başvurularını elektronik ortamda onaylayacak.
Başvurular ücretsiz olarak alınacak.