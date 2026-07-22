KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

2026 yılı için KYK burs miktarı henüz resmi olarak açıklanmadı. 2025 yılında lisans öğrencilerine verilen burs tutarı 3 bin TL olarak uygulanmıştı.

2026 burs miktarının, enflasyon ve bütçe düzenlemeleri dikkate alınarak yeniden belirlenmesi bekleniyor. Yeni tutarın, başvuru süreci başlamadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanması öngörülüyor.