KYK BURS SONUÇ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB'de!

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına maddi destek sağlayan KYK burs ve öğrenim kredisi için başvuru dönemi geride kaldı. Ekim ayında işlemlerini tamamlayan öğrenciler, şimdi gözlerini sonuçların duyurulacağı tarihe çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) değerlendirme sürecinin ardından hangi öğrencilere karşılıksız burs, hangilerine geri ödemeli öğrenim kredisi verileceği netlik kazanacak. Sonuçların ilan edilmesini bekleyen adaylar ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulamanın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...