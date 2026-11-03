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        Haberler Bilgi KYK BURS SONUÇ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB'de!

        KYK BURS SONUÇ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB'de!

        2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte binlerce üniversite öğrencisi sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. Ekim ayında başvurularını gerçekleştiren adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığından (GSB) gelecek açıklamayı bekliyor. Yapılacak değerlendirmenin ardından karşılıksız burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi desteğinden yararlanabilecek öğrenciler netleşecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 KYK burs sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte e-Devlet üzerinden sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 11:09 Güncelleme:
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        Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına maddi destek sağlayan KYK burs ve öğrenim kredisi için başvuru dönemi geride kaldı. Ekim ayında işlemlerini tamamlayan öğrenciler, şimdi gözlerini sonuçların duyurulacağı tarihe çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) değerlendirme sürecinin ardından hangi öğrencilere karşılıksız burs, hangilerine geri ödemeli öğrenim kredisi verileceği netlik kazanacak. Sonuçların ilan edilmesini bekleyen adaylar ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulamanın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...

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        KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ilan edileceği tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl burs ve kredi başvurularının sonuçları 4 Kasım 2025 Salı günü öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yıl da sonuçların ne zaman duyurulacağı merakla beklenirken, burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler GSB tarafından yapılacak resmi duyuruyla belli olacak.

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        KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetine ulaşabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK burs ve kredi sorgulama ekranından başvurularının durumunu görüntüleyebilecek.

        E-DEVLET KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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        KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?

        2026 yılı boyunca üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, eğitim seviyelerine göre farklılık gösteriyor. Mevcut ödeme tutarları şu şekilde:

        - Lisans öğrencileri: 4.000 TL

        - Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

        - Doktora öğrencileri: 12.000 TL

        KYK burs ve kredi miktarlarının Ocak 2027'de yapılacak zamla birlikte yeniden belirlenmesi bekleniyor. Yeni tutarlar, yapılacak resmi açıklamanın ardından netleşecek.

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        KYK BURS VE KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının duyurulması ve hak kazanan öğrencilerin taahhütname onay işlemlerini tamamlamasının ardından ilk ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.

        Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi ödemeleri 18-20 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yılki ödeme tarihleri ise Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi duyurusuyla netlik kazanacak.

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        #KYK
        #KYK burs
        #KYK burs sonuçları
        #GSB
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