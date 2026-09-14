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        Haberler Bilgi KYK burs ve kredi başvuru ekranı ne zaman açılacak? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

        KYK burs ve kredi başvuru ekranı ne zaman açılacak? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin gündeminde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yer alıyor. GSB'nin başvuru tarihleri için yapacağı açıklama beklenirken, geçmiş yıllardaki takvim nedeniyle gözler ekim ayına çevrildi. Peki, 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, KYK burs ve kredi başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 00:04 Güncelleme:
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        Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala üniversite öğrencilerinin KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin araştırmaları hız kazandı. GSB'nin 2026 KYK burs ve kredi başvuru takvimini ne zaman açıklayacağı merak edilirken, geçmiş yıllarda başvuruların ekim ayında alınması dikkat çekiyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı hangi tarihte açılacak? İşte, KYK burs ve kredi başvuru tarihlerin hakkında merak edilenler…

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        2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

        Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvuruları 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınmıştı. Bu yıl da başvuruların ekim ayında başlaması bekleniyor.

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        KYK BURS BAŞVURU EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

        KYK burs ve kredi başvuru ekranı, GSB tarafından başvuru takviminin açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, başvuru tarihleri arasında e-Devlet'te yer alan "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmeti üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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        KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin e-Devlet sistemine giriş yaparak "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmetine ulaşması gerekiyor.

        Başvuru sırasında öğrencilerden kişisel bilgiler, eğitim bilgileri ile ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin bilgiler isteniyor. Bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmasının ardından başvuru tamamlanıyor.

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        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI HANGİ AYDA BAŞLAYACAK?

        KYK burs ve kredi başvurularının 2026 yılında ekim ayında başlaması bekleniyor. GSB'nin açıklayacağı başvuru takvimiyle birlikte KYK burs başvuru ekranının açılış tarihi de netleşecek.

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        #KYK
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