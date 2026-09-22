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        Haberler Bilgi KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? GSB 2026-2027 KYK bursu ve kredi ödemesi ne kadar oldu, kaç TL?

        KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? GSB 2026-2027 KYK bursu ve kredi ödemesi ne kadar oldu, kaç TL?

        KYK burs ve kredi başvurusu tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. GSB'nin başvuru takvimine ilişkin yapacağı açıklama beklenirken öğrenciler, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru nasıl yapılacak sorularına yanıt arıyor. İşte, GSB 2026-2027 KYK burs başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 00:26 Güncelleme:
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        2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklayacağı başvuru takvimini yakından takip ederken, geçmiş yıllarda olduğu gibi başvuruların e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Peki, GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin merak edilenler...

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        2026-2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri için öğrencilerin gözü GSB'nin açıklamalarına çevrildi. Geçmiş yıllardaki başvuru takvimlerine bakıldığında işlemlerin ekim ayında başladığı görülüyor. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim 2025'te başlamış ve 17 Ekim 2025'te sona ermişti.

        2026-2027 dönemi için başvuru tarihleri GSB tarafından açıklandığında başvuru süreci e-Devlet üzerinden yürütülecek.

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        KYK BURS VE KREDİSİ 2026'DA NE KADAR?

        KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları 2026 yılında eğitim seviyesine göre değişiyor. Lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor. Zamlı burs ve kredi ödemeleri 6 Ocak 2026 itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde başvuru yapacak öğrenciler de yeni bir tutar açıklanmadığı sürece mevcut ödeme miktarları üzerinden destek alacak.

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        KYK BURS BAŞVURUSU E-DEVLET'TEN NASIL YAPILIR?

        KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru ekranına e-Devlet hesabı üzerinden ulaşan öğrencilerin eğitim, ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin bilgileri eksiksiz şekilde doldurması gerekiyor.

        Başvuru sırasında öğrencilerin YÖKSİS'teki eğitim bilgilerinin güncel olması önem taşıyor. Bilgilerde hata bulunan öğrencilerin başvuru öncesinde gerekli güncellemeleri yaptırması gerekiyor.

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        KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

        KYK bursu, şartları sağlayan öğrencilere karşılıksız olarak verilen maddi destek olarak uygulanıyor. Öğrenim kredisi ise öğrencinin eğitim sürecinde aldığı ve mezuniyet sonrasında geri ödemesi bulunan destek türü olarak öne çıkıyor.

        Başvurular aynı süreç içerisinde değerlendirilirken öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi tercihleri başvuru ekranında belirleniyor.

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        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSUNDA KİMLER YER ALABİLİR?

        KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularından ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler, mevzuatta belirtilen şartları taşımaları halinde yararlanabiliyor. İlk kez yükseköğretim programına yerleşen öğrencilerin yanı sıra ara sınıfta eğitimine devam eden öğrenciler de başvuru yapabiliyor.

        Başvuruların ardından öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgileri değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirme sonucunda burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler belirleniyor.

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        #KYK
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