KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? GSB 2026-2027 KYK bursu ve kredi ödemesi ne kadar oldu, kaç TL?

KYK BURS VE KREDİSİ 2026'DA NE KADAR?

KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları 2026 yılında eğitim seviyesine göre değişiyor. Lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor. Zamlı burs ve kredi ödemeleri 6 Ocak 2026 itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde başvuru yapacak öğrenciler de yeni bir tutar açıklanmadığı sürece mevcut ödeme miktarları üzerinden destek alacak.