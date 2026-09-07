KYK yurt ücretleri 2026 2027: 1,2,3,4,5,6.tip KYK yurt fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı, yazın ödeniyor mu?

ODA TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

1.tip ve 2. tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.

3.tip ve 4. tip KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.

5.tip ve 6. tip KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.

KYK ODA TİPLERİ VE ÜCRETLERİ

GSB 2026-2027 dönemi KYK yurt ücretlerini henüz açıklamadı. Geçen sene 2025-2026 dönemindeki oda tipi ve fiyat listesi şu şekildeydi;

1.tip: 750 TL

2.tip: 850 TL

3.tip: 850 TL

4.tip: 1050 TL

5.tip: 1150 TL

6.tip: 1250 TL