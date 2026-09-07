KYK yurt ücretleri 2026 2027: 1,2,3,4,5,6.tip KYK yurt fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı, yazın ödeniyor mu?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvurularının başladığını duyurmasının ardından KYK yurt ücreti merak konusu olacak. Öğrencilerin konaklayacağı KYK yurtları, öğrenci kapasitesi ve sunulan sosyal imkanlara göre 6 farklı tipe ayrılıyor. Oda tipleri kalan kişi sayısı, yatak, çalışma masası vb. durumlara göre değişiyor. KYK yurt parası öğrencilerin barınma masraflarını karşılayabilmesi ve eğitim hayatını daha rahat sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2026 2027 KYK yurt fiyatları ne kadar, kaç TL zamlandı? İşte, GSB KYK tip 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 aylık ücretleri ile ilgili detaylar
YKS yerleştirme sonuçlarının ardından KYK yurt ücretleri gündeme geliyor. Özellikle şehir dışında üniversiteyi okuyacak olan öğrenciler 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. Tip KYK yurtlar için uygulanacak yeni zamlı tarifeyi araştırıyor. Öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan devlet yurtlarında oda kapasitesi, banyo, tuvalet gibi etkenler değişkenlik gösteriyor. Peki, yeni KYK yurt ücretleri açıklandı mı? 2026 2027 KYK yurt fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı, yazın ödeniyor mu?
2026 2027 KYK YURT ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?
KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl yurt ücretleri, oda tipine göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyordu.
KYK yurt sonuçları ise , e-Devlet’teki “GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmeti üzerinden duyurulacak.
Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kendilerine verilen süre içinde ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekecek.
ODA TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
1.tip ve 2. tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.
3.tip ve 4. tip KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.
5.tip ve 6. tip KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.
KYK ODA TİPLERİ VE ÜCRETLERİ
GSB 2026-2027 dönemi KYK yurt ücretlerini henüz açıklamadı. Geçen sene 2025-2026 dönemindeki oda tipi ve fiyat listesi şu şekildeydi;
1.tip: 750 TL
2.tip: 850 TL
3.tip: 850 TL
4.tip: 1050 TL
5.tip: 1150 TL
6.tip: 1250 TL
KYK YURT ÜCRETİ YAZIN ÖDENİR Mİ?
KYK yurt ücretleri normal şartlarda yaz dönemi olan Temmuz ve Ağustos aylarında ödenmez.
YAZ OKULU VEYA STAJ: Zorunlu staj, yaz okulu veya sınav gibi nedenlerle yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalmaya devam eden öğrencilerden ise yalnızca kaldıkları günlerin ücreti peşin olarak tahsil edilir.