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        Haberler Bilgi KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2026-2027 GSB KYK yurtlarına giriş tarihi belli oldu mu?

        KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2026-2027 GSB KYK yurtlarına giriş tarihi belli oldu mu?

        KYK yurtları açılış tarihi, yurt başvuru süreciyle birlikte araştırılmaya başlandı. GSB tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 KYK yurt başvuruları 25-29 Ağustos günleri arasında tamamlanacak. Öğrenciler ise yurtların ne zaman açılacağını ve yurda girişlerin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. İşte, 2026-2027 GSB KYK yurtlarına giriş tarihi hakkında tüm merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 08:58 Güncelleme:
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        KYK yurtları ne zaman açılıyor? araştırması, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurt başvuru tarihleri açıklanırken, gözler şimdi KYK yurda giriş tarihine çevrildi. Peki, 2026-2027 KYK yurtlarına giriş tarihi belli oldu mu? İşte, KYK yurtları açılış tarihine ilişkin detaylar…

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        KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

        2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00'da başlayacak. KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

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        KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

        2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarının açılış tarihine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz kesin bir tarih duyurulmadı. Yurtlara giriş takviminin, başvuru sonuçları ve kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

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        2026-2027 KYK YURDA GİRİŞLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        KYK yurt başvurularının ardından değerlendirme ve yerleştirme işlemleri yapılacak. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından yurda giriş süreci başlayacak. Bu nedenle öğrencilerin başvuru sonuçlarının açıklanmasını ve GSB tarafından yayımlanacak kayıt duyurusunu takip etmesi gerekiyor. Kesin yurda giriş tarihi açıklandığında öğrenciler kayıt işlemlerini tamamlayarak yurtlarına yerleşebilecek.

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        KYK YURT BAŞVURUSU KİMLER İÇİN DAHA SONRA ALINACAK?

        Ek kontenjanla üniversiteye yerleşenler, yatay ve dikey geçiş yapanlar, özel yetenek öğrencileri, lisansüstü eğitim öğrencileri, artık yıl öğrencileri ve ikinci üniversite kapsamında eğitim görecek öğrencilerin yurt başvuruları daha sonraki tarihlerde alınacak.

        Bu öğrenciler için başvuru tarihleri, yükseköğretim kayıtlarının tamamlanmasının ardından ayrıca duyurulacak.

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        KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sonuçların açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından başvurular değerlendirmeye alınacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin yurt kayıt süreci başlayacak.

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