KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2026-2027 GSB KYK yurtlarına giriş tarihi belli oldu mu?

2026-2027 KYK YURDA GİRİŞLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvurularının ardından değerlendirme ve yerleştirme işlemleri yapılacak. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından yurda giriş süreci başlayacak. Bu nedenle öğrencilerin başvuru sonuçlarının açıklanmasını ve GSB tarafından yayımlanacak kayıt duyurusunu takip etmesi gerekiyor. Kesin yurda giriş tarihi açıklandığında öğrenciler kayıt işlemlerini tamamlayarak yurtlarına yerleşebilecek.