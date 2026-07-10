Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS 200,250,300,350,400 puanla nereye girilir? 2026 LGS puanıma göre hangi liseye gidebilirim?

        LGS 200,250,300,350,400 puanla nereye girilir? 2026 LGS puanıma göre hangi liseye gidebilirim?

        2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı başladı. Lise adayları, aldıkları puana göre hangi okulları tercih edebileceklerini ve taban puanların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Özellikle 200, 250, 300, 350 ve 400 puan alan öğrenciler, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Mesleki Teknik Anadolu Liselerine yerleşme ihtimallerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ve yüzdelik dilimler tercih sürecinde büyük önem taşıyor. Ancak 2026 yılına ait kesin taban puanları henüz belli olmadı. Peki, LGS 200, 250, 300, 350, 400 puanla nereye girilir, LGS taban puanları açıklandı mı? İşte LGS puanına göre lise tercihleri hakkında bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 23:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        LGS tercih dönemi için geri sayım sürerken öğrenciler puanlarına uygun liseleri araştırmaya başladı. Fen liseleri, Anadolu liseleri ve meslek liselerinin taban puanları her yıl tercih sonuçlarının ardından kesinleşiyor. Bu nedenle 2026 yılına ait taban puanlar henüz açıklanmadı. Tercihlerde öğrencilerin bir önceki yılın taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate almaları öneriliyor. Peki, LGS 200,250,300,350,400 puanla nereye girilir? LGS puanıma göre hangi liseye gidebilirim, taban puanları açıklandı mı? İşte merak edilen ayrıntılar...

        2

        LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 LGS taban puanları henüz açıklanmadı.

        Bunun nedeni, taban puanların tercih süreci tamamlandıktan ve yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra oluşmasıdır. Bir okulun taban puanı, o okula yerleşen son öğrencinin puanına göre belirlenmektedir. Bu nedenle öğrenciler, tercih döneminde 2025 yılı taban puanları ve yüzdelik dilimlerini referans alarak tercih yapacak.

        3

        LGS 200 PUANLA HANGİ LİSEYE GİRİLİR?

        200 puan seviyesinde bulunan öğrenciler için birçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ile yerel yerleştirme kapsamında öğrenci alan liseler tercih edilebiliyor.

        Ancak okulun bulunduğu il, ilçe, kontenjan ve yüzdelik dilim tercih şansını doğrudan etkiliyor.

        E-OKUL 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        LGS 250 PUANLA HANGİ LİSEYE GİRİLİR?

        250 puan alan öğrenciler, bazı Anadolu liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerini tercih listesine ekleyebiliyor.

        Yerel yerleştirme kapsamındaki okullar da bu puan aralığında önemli alternatifler arasında yer alıyor.

        5

        LGS 300 PUANLA HANGİ LİSEYE GİRİLİR?

        300 puan seviyesinde bulunan öğrenciler için birçok Anadolu Lisesi ve nitelikli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tercih edilebilir.

        Bazı illerdeki proje okulları da yüzdelik dilime bağlı olarak tercih listesinde yer alabiliyor.

        6

        LGS 350 PUANLA HANGİ LİSEYE GİRİLİR?

        350 puan alan öğrenciler, birçok Anadolu Lisesi ile bazı Fen Liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebiliyor.

        Tercih yapılırken yalnızca puan değil, yüzdelik dilimin de dikkate alınması büyük önem taşıyor.

        LGS 400 PUANLA HANGİ LİSEYE GİRİLİR?

        400 puan ve üzerindeki öğrenciler, pek çok başarılı Anadolu Lisesi ile bazı Fen Liseleri için tercih yapma şansına sahip olabiliyor.

        Ancak büyükşehirlerdeki yüksek başarı düzeyine sahip okullarda taban puanlar daha yüksek olabileceğinden tercihlerin yüzdelik dilime göre hazırlanması öneriliyor.

        7

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2026 LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

        8

        LGS PUANIMA GÖRE HANGİ LİSEYE GİDEBİLİRİM?

        LGS'de hangi liseye yerleşebileceğinizi belirleyen en önemli kriter yalnızca puan değil, yüzdelik dilim oluyor.

        Bu nedenle uzmanlar, tercih listesi hazırlanırken geçmiş yıl taban puanlarının yanı sıra yüzdelik dilim, okul kontenjanı, il ve ilçe bazındaki yerleşme istatistiklerinin birlikte değerlendirilmesini tavsiye ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercih robotu ve tercih kılavuzu da öğrencilerin kendilerine en uygun liseleri belirlemesinde önemli bir rehber olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Macron NATO Zirvesi için Beştepe'de

        Fransa Cumhurbaşkanı Marcon, NATO Zirvesi için Beştepe'ye geldi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
        KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Kalibaf: İran teslim olmayacak
        Kalibaf: İran teslim olmayacak
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan: CAATSA ve F-35 konusunda sonuca ulaşacağız
        Bakan Fidan: CAATSA ve F-35 konusunda sonuca ulaşacağız
        G.Saray'a Can Uzun transferinde dev rakip!
        G.Saray'a Can Uzun transferinde dev rakip!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Buzlar eridi
        Buzlar eridi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola