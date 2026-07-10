LGS 350 PUANLA HANGİ LİSEYE GİRİLİR?

350 puan alan öğrenciler, birçok Anadolu Lisesi ile bazı Fen Liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebiliyor.

Tercih yapılırken yalnızca puan değil, yüzdelik dilimin de dikkate alınması büyük önem taşıyor.

LGS 400 PUANLA HANGİ LİSEYE GİRİLİR?

400 puan ve üzerindeki öğrenciler, pek çok başarılı Anadolu Lisesi ile bazı Fen Liseleri için tercih yapma şansına sahip olabiliyor.

Ancak büyükşehirlerdeki yüksek başarı düzeyine sahip okullarda taban puanlar daha yüksek olabileceğinden tercihlerin yüzdelik dilime göre hazırlanması öneriliyor.