LGS 2026 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ ||| LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuç sorgulama ekranı

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar ve veliler, 10 Temmuz tarihinde sonuçlara çevrim içi olarak kolayca erişebilecek. Sonuç ekranı, MEB resmi sitesi ve MEB sonuç sorgulama sistemi üzerinden yayımlanacak. Sorgulama işlemi için öğrencilerin T.C. kimlik numarası ile doğum tarihi bilgilerini girmeleri yeterli olacak. Ayrıca e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de aynı anda sonuçlara yönlendiren erişim bağlantısı paylaşılacak.