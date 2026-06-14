LGS 2026 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ ||| LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuç sorgulama ekranı
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2026 LGS sonuç tarihi resmen netleşti! Sınavın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilirken, adaylar "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Puanınızı ve yüzdelik diliminizi öğrenmek için geri sayım başladı… İşte sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar!
LGS maratonu sona erdi, şimdi sıra sonuçlarda! 8. sınıf öğrencileri için kritik gün yaklaşırken, 2026 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Sonuçlar hangi gün erişime açılacak, nasıl sorgulanacak? Tüm merak edilenler ve sonuç ekranına dair detaylar haberimizde!
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 2026 sınav takvimiyle birlikte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının ilan edileceği tarih netlik kazandı. Açıklanan resmi programa göre, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılarak öğrenciler ve velilerle paylaşılacak.
LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Adaylar ve veliler, 10 Temmuz tarihinde sonuçlara çevrim içi olarak kolayca erişebilecek. Sonuç ekranı, MEB resmi sitesi ve MEB sonuç sorgulama sistemi üzerinden yayımlanacak. Sorgulama işlemi için öğrencilerin T.C. kimlik numarası ile doğum tarihi bilgilerini girmeleri yeterli olacak. Ayrıca e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de aynı anda sonuçlara yönlendiren erişim bağlantısı paylaşılacak.