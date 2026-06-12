LGS PAKETİ İÇERİĞİ: LGS beslenme paketinde neler var? LGS beslenme paketini kimler alabilecek?
LGS günü öğrencilere verilecek beslenme paketiyle ilgili detaylar merak konusu oldu! Sınav sabahı dağıtılacak paketin içinde neler var, kimler bu destekten faydalanabilecek? İşte öğrencilerin yakından ilgilendiği LGS beslenme paketi hakkında tüm bilgiler…
Sınav öncesi enerji desteği sağlayacak LGS beslenme paketi gündemde! Öğrencilere ücretsiz sunulacak bu paketin içeriği ve kimlere verileceği araştırılıyor. LGS günü dağıtılacak paketle ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…
LGS BESLENME PAKETİNDE NELER VAR?
Sınav süresince öğrencilerin hem zihinsel performansını hem de fiziksel dayanıklılığını korumayı amaçlayan beslenme paketinde; yulaf ve kuru meyve içeren bar, ceviz, kuru üzüm ve paketli içme suyu bulunuyor. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen uygulamayla, adayların iki oturum arasındaki molada enerjilerini tazeleyerek düşüş yaşamamaları ve sınav kaynaklı stres ile heyecanı daha kontrollü bir şekilde yönetmeleri hedefleniyor.
LGS BESLENME PAKETİNİ KİMLER ALABİLECEK?
LGS beslenme desteği, merkezi sınav başvurusu sırasında e-Okul üzerinden talepte bulunan velilerin çocuklarına ulaştırılacak. Bu doğrultuda, yurt içi ve yurt dışında sınava katılacak 1 milyon 22 bin 658 adayın yaklaşık yüzde 91’ine paket dağıtımı planlanıyor. Böylece toplamda 924 bin 191 öğrenci, iki oturum arasındaki arada bu beslenme desteğinden yararlanma imkânı bulacak.