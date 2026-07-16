2026 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER KILAVUZU

LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler, 13-24 Temmuz tarihleri arasında hazırlayacakları tercih listelerinde önceki yılın (2025) lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini yol gösterici olarak kullanacak. 2026 yılına ait kesin taban puanları ve yüzdelik dilimler ise yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından, 5 Ağustos’ta açıklanacak sonuçlarla birlikte netleşecek. Adayların tercih döneminde yalnızca puanlara değil, okulların kontenjanlarına, başarı sıralamalarına ve kendi yüzdelik dilimlerine de dikkat etmeleri öneriliyor.