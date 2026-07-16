LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER 2026 | LGS taban puanları açıklandı mı? 2026 GS Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları-yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesi
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS tercih döneminde gözler, okulların başarı ölçütleri ve yerleştirme sürecine ilişkin detaylara çevrildi. Adaylar, tercihlerini daha bilinçli yapabilmek için açıklanacak bilgileri araştırmaya devam ediyor. Peki, LGS taban puanları açıklandı mı? İşte, 2026 GS Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları-yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesi...
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS tercih döneminde gözler, okulların başarı ölçütleri ve yerleştirme sürecine ilişkin detaylara çevrildi. Adaylar, tercihlerini daha bilinçli yapabilmek için açıklanacak bilgileri araştırmaya devam ediyor. Peki, LGS taban puanları açıklandı mı? İşte, 2026 GS Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları-yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesi...
LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?
2026 LGS tercih sürecinde öğrencilerin yol haritasını belirlemesine yardımcı olacak lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri erişime açılmaya başladı. Adaylar, tercih listelerini oluştururken okulların geçmiş dönem başarı verilerini ve yerleştirme kriterlerini dikkate alarak seçimlerini şekillendirebilecek.
2026 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER KILAVUZU
LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler, 13-24 Temmuz tarihleri arasında hazırlayacakları tercih listelerinde önceki yılın (2025) lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini yol gösterici olarak kullanacak. 2026 yılına ait kesin taban puanları ve yüzdelik dilimler ise yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından, 5 Ağustos’ta açıklanacak sonuçlarla birlikte netleşecek. Adayların tercih döneminde yalnızca puanlara değil, okulların kontenjanlarına, başarı sıralamalarına ve kendi yüzdelik dilimlerine de dikkat etmeleri öneriliyor.