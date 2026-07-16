LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS tercihleri ne zaman sona erecek? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanların duyurusu, 5 Ağustos 2026 tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak; adaylar bu tarihten itibaren hem sonuçlarını görüntüleyebilecek hem de sonraki nakil sürecine ilişkin tercih planlamalarını yapabilecek.