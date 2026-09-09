Liverpool Atletico Madrid maçı izle bilgisi: Liverpool-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor . Futbolseverler mücadele öncesinde Liverpool Atletico Madrid maçı canlı izle, Liverpool-Atletico Madrid maçı başlama saatini araştırıyor. Liverpool, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede güçlü başlangıç yapmak isterken Atletico Madrid zorlu deplasmandan puan çıkarmayı amaçlıyor. Peki Liverpool Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Liverpool Atletico Madrid maçı canlı izle, karşılaşmanın maç saati ve yayın bilgileri...
Liverpool-Atletico Madrid maçı için nefesler tutuldu. Anfield'da oynanacak mücadelede Liverpool ile Atletico Madrid, Avrupa arenasına galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibi Liverpool, seyircisinin desteğini arkasına alarak karşılaşmadan avantajlı skorla ayrılmak istiyor. Atletico Madrid ise İngiltere deplasmanında güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Peki Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Liverpool-Atletico Madrid maçı canlı izle bilgisi...
LIVERPOOL ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Liverpool ile Atletico Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
LIVERPOOL ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Liverpool Atletico Madrid maçı Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LIVERPOOL ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLE
Liverpool Atletico Madrid maçı canlı izle araması yapan futbolseverler, karşılaşmanın yayın platformunu merak ediyor. Mücadele Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Maçın başlamasıyla birlikte Liverpool ile Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi mücadelesi ekranlara gelecek.
Liverpool Atletico Madrid maçı canlı izle araştırmasında resmi yayın platformlarının tercih edilmesi önem taşıyor. Karşılaşmanın yayın haklarına sahip platform üzerinden mücadele takip edilebilir.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson, Aroujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak.
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Barrios, Hjulmand, Simeone, Lookman, Baena, Alvarez.