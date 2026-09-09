Liverpool-Atletico Madrid maçı için nefesler tutuldu. Anfield'da oynanacak mücadelede Liverpool ile Atletico Madrid, Avrupa arenasına galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibi Liverpool, seyircisinin desteğini arkasına alarak karşılaşmadan avantajlı skorla ayrılmak istiyor. Atletico Madrid ise İngiltere deplasmanında güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Peki Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Liverpool-Atletico Madrid maçı canlı izle bilgisi...