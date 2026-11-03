Akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. LPG’ye zam geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. 9,50 TL’lik artışla birlikte otogazın litresi 50 TL'yi aştı. Peki, LPG fiyatları ne kadar oldu? Bugün benzin, motorin ve otogazın litresi kaç TL? İşte 3 Kasım 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…