LPG’YE ZAM GELDi! Otogaz litre fiyatı 50 TL'yi aştı: Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 3 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Benzin ve motorine yapılan vergi zamlarının ardından bu sefer de LPG'ye zam geldi. 9 TL'yi aşan zamla birlikte otogazın litre fiyatı 50 TL'yi geçti. Zamlı fiyatlar gece yarısı tabelalara yansırken; İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, LPG'ye ne kadar zam geldi, otogazın litresi kaç TL oldu? Benzin ve motorine yeni zam var mı? İşte 3 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları tablosu…
Akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. LPG’ye zam geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. 9,50 TL’lik artışla birlikte otogazın litresi 50 TL'yi aştı. Peki, LPG fiyatları ne kadar oldu? Bugün benzin, motorin ve otogazın litresi kaç TL? İşte 3 Kasım 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…
LPG'YE ZAM GELDİ
LPG'nin litre fiyatına 3 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla 9,50 TL zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan artışın ardından otogaz fiyatları 50 TL’yi aştı.
İstanbul Avrupa Yakası'nda 41,20 TL olan LPG'nin litre fiyatı 50,70 TL'ye yükselirken Ankara'da 41,29 TL'den 50,79 TL'ye çıktı. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise otogazın litresi 40,60 TL'den 50,10 TL'ye ulaştı.
Böylece otogaz fiyatlarında yaklaşık yüzde 23 oranında artış yaşandı.
BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM GELDİ Mİ?
Kasım ayının ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarında peş peşe artışlar yaşandı. 1 Kasım 2026 tarihinde benzinin litre fiyatına 4,10 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam yapılmıştı.
3 Kasım'da LPG'ye gelen 9,50 TL'lik zammın yanı sıra İstanbul Avrupa Yakası ve Ankara'da benzinin litre fiyatı 10 kuruş yükseldi. Motorin fiyatlarında ise yeni bir değişiklik kaydedilmedi.
3 KASIM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI
3 Kasım Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 80,50 TL
Motorin litre fiyatı: 100.50 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Bir litre benzin fiyatı: 80,30 TL
Bir litre motorin fiyatı: 100,30 TL
Bir litre LPG fiyatı: 50,10 TL