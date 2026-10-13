M5 METROSU ÇALIŞIYOR MU? Üsküdar-Sultanbeyli metrosu açıldı mı, seferler normale döndü mü? 13 Ekim 2026 M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattı son durum

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Seferlerin neden geciktiğini ve hattın ne zaman normale döneceğini merak eden vatandaşlar ‘’M5 metro neden çalışmıyor?’’, ‘’Üsküdar-Sultanbeyli metrosu neden durdu, kaza mı oldu?’’ sorularını gündeme taşıdı. Yaşanan teknik arızanın nedeni ve hattaki son durum ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Peki M5 metro çalışıyor mu, seferler normale döndü mü? 13 Ekim 2026 M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında son durum ne? İşte merak edilen gelişmeler...