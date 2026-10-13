M5 METROSU ÇALIŞIYOR MU? Üsküdar-Sultanbeyli metrosu açıldı mı, seferler normale döndü mü? 13 Ekim 2026 M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattı son durum
M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinde M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandı. Bu gelişme sonrası M5 hattını kullanan vatandaşlar, ''M5 metro neden çalışmıyor?'' ve ''Üsküdar-Sultanbeyli metrosu neden durdu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Arızanın nedeni ve seferlerin ne zaman normale döneceği merak edilirken, Metro İstanbul'dan resmi açıklama geldi. Peki, M5 metro çalışıyor mu, düzeldi mi? Üsküdar-Sultanbeyli metrosu açıldı mı, seferler normale döndü mü? İşte 13 Ekim 2026 M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında son durum…
M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Seferlerin neden geciktiğini ve hattın ne zaman normale döneceğini merak eden vatandaşlar ‘’M5 metro neden çalışmıyor?’’, ‘’Üsküdar-Sultanbeyli metrosu neden durdu, kaza mı oldu?’’ sorularını gündeme taşıdı. Yaşanan teknik arızanın nedeni ve hattaki son durum ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Peki M5 metro çalışıyor mu, seferler normale döndü mü? 13 Ekim 2026 M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında son durum ne? İşte merak edilen gelişmeler...
M5 METRO ÇALIŞIYOR MU, DÜZELDİ Mİ?
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Değerli İstanbullular, M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nın Ihlamurkuyu İstasyonu girişinde, aracın enerji besleme sisteminde elektriksel arklanma yaşanmıştır. Ekiplerimiz derhal müdahale etmiş, standart güvenlik prosedürleri kapsamında gerekli tedbirler devreye alınarak yolcularımız peronda güvenli şekilde tahliye edilmiş, arklanma nedeniyle oluşan duman üzerine yangın perdeleri indirilerek alan izole edilmiştir.
Olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında ve yayın organlarında metroda 'patlama' yaşandığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Kamuoyuna 'patlama' olarak yansıyan ses, elektriksel arklanma sırasında oluşmuştur. Olayda trenin ön camında da hasar meydana gelmiş, yangın yaşanmamıştır. Teknik arıza giderilmiş, itfaiye ve metro ekiplerimizin sahada yaptığı kontrollerin ardından hattımız normal sefer düzenine dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
NE OLMUŞTU?
M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu.
Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.