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        Haberler Bilgi Yaşam M7 Metrosu açık mı? M7 Metro hattı seferleri ne zaman başlayacak?

        M7 Metrosu açık mı? M7 Metro hattı seferleri ne zaman başlayacak?

        İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma ağı M7 Metro hattında ulaşım beli süredir kapalı. M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki bölümünde yapılan bakım onarım çalışmalarının biteceği ve seferlerin başlayacağı tarih ise merak ediliyor. Peki, M7 Metrosu ne zaman açılacak, seferler ne zaman başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 21:21 Güncelleme:
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        M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nda gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle sefer planlamasında geçici olarak değişikliğe gidilmişti. Peki M7 Metrosu ne zaman açılacak?

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        M7 METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

        M7 metro hattındaki istasyonlarının açılacağı tarih henüz belli olmadı. M7 Metro hattındaki çalışmaların ve hattın ilgili bölümündeki onarım sürecinin 2026 yılı bitmeden tamamlanması planlanıyor.

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        Yeraltı sularının yarattığı zemin çökmesi ve ray deformasyonu nedeniyle Mecidiyeköy-Nurtepe arası bir süredir kapalıdır. Seferler bu kesimde yapılamamakta, İBB tarafından otobüslerle ring seferleri sağlanmaktadır.

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