M7 Metrosu açık mı? M7 Metro hattı seferleri ne zaman başlayacak?
İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma ağı M7 Metro hattında ulaşım beli süredir kapalı. M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki bölümünde yapılan bakım onarım çalışmalarının biteceği ve seferlerin başlayacağı tarih ise merak ediliyor. Peki, M7 Metrosu ne zaman açılacak, seferler ne zaman başlayacak?
Giriş: 03 Eylül 2026 - 21:21 Güncelleme:
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M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nda gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle sefer planlamasında geçici olarak değişikliğe gidilmişti. Peki M7 Metrosu ne zaman açılacak?
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M7 METRO NE ZAMAN AÇILACAK?
M7 metro hattındaki istasyonlarının açılacağı tarih henüz belli olmadı. M7 Metro hattındaki çalışmaların ve hattın ilgili bölümündeki onarım sürecinin 2026 yılı bitmeden tamamlanması planlanıyor.
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Yeraltı sularının yarattığı zemin çökmesi ve ray deformasyonu nedeniyle Mecidiyeköy-Nurtepe arası bir süredir kapalıdır. Seferler bu kesimde yapılamamakta, İBB tarafından otobüslerle ring seferleri sağlanmaktadır.
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