MACCABI TEL - AVİV BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI || EuroLeague heyecanı! Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague ikinci haftada siyah beyazlı ekip Belgrad'da Maccabi Tel - Aviv'le parkede karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi geri sayım devam ederken sporseverler heyecan içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte sorgulanan sorunun cevabı...
Beşiktaş, EuroLeague ikinci haftada Belgrad'da Maccabi Tel - Aviv'le karşılaşacak. Müsabaka öncesinde geri sayım devam ederken iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde "Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulaynlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte "Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı...
MACCABI TEL - AVİV BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçı 30 Eylül Çaşamba yani bugün saat 21.05'te başlayacak.
MACCABI TEL - AVİV BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Müsabaka S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, EuroLeague macerasının ilk haftasında konuk olduğu Valencia Basket karşısında büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 96-94'lük mağlubiyetle ayrıldı. Son düdüğe kadar skor üstünlüğünün el değiştirdiği mücadeleyi geride bırakan siyah-beyazlıların yeni hedefi, 2. haftadaki Maccabi Tel Aviv karşılaşması oldu. Temsilcimiz, İsrail ekibini mağlup ederek EuroLeague'deki ilk galibiyetini hanesine yazdırmak istiyor.
Beşiktaş'ı yoğun fikstürde birbirinden zorlu sınavlar bekliyor. Maccabi Tel Aviv mücadelesinin ardından siyah-beyazlılar bu kez 2 Ekim Cuma günü İstanbul'da Barcelona'yı konuk edecek. Devler arenasında üst üste önemli rakiplerle karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu periyotta galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapıyor.