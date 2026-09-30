MACCABI TEL - AVİV BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI || EuroLeague heyecanı! Maccabi Tel - Aviv Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, EuroLeague macerasının ilk haftasında konuk olduğu Valencia Basket karşısında büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 96-94'lük mağlubiyetle ayrıldı. Son düdüğe kadar skor üstünlüğünün el değiştirdiği mücadeleyi geride bırakan siyah-beyazlıların yeni hedefi, 2. haftadaki Maccabi Tel Aviv karşılaşması oldu. Temsilcimiz, İsrail ekibini mağlup ederek EuroLeague'deki ilk galibiyetini hanesine yazdırmak istiyor.

Beşiktaş'ı yoğun fikstürde birbirinden zorlu sınavlar bekliyor. Maccabi Tel Aviv mücadelesinin ardından siyah-beyazlılar bu kez 2 Ekim Cuma günü İstanbul'da Barcelona'yı konuk edecek. Devler arenasında üst üste önemli rakiplerle karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu periyotta galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapıyor.