MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef'te 4. isim belli oluyor!
MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar, şeflerin verdiği zorlu tabağı en iyi şekilde hazırlayabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Dün akşam ana kadroya katılan üçüncü isim belli olurken, izleyiciler şimdi "MasterChef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte MasterChef Türkiye'de ana kadroya adını yazdıran dördüncü yarışmacı...
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro yarışında heyecan doruğa çıktı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı belli oluyor. Hasan Alp Karabacak'ın ardından ana kadroya yükselen dördüncü isim "MasterChef'te ana kadroya kim girdi, 4. önlüğü kim aldı?" soruları ile araştırılıyor. İşte MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 4. yarışmacı ve yaşananlar...
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 4. İSİM KİM OLDU?
Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 3. İSİM KİM OLDU?
En başarılı tabağı hazırlayan Hasan Alp Karabacak MasterChef 2026 ana kadrosuna giren üçüncü isim oldu.
MASTERCHEF ANA KAROYA GİREN 2. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay oldu.
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İLK İSİM KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmelerinin ilk gününde Batuhan Nazikoğlu, hazırladığı başarılı tabakla rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk ana kadro yarışmacısı olmayı başardı.