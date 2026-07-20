Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef'te 4. isim belli oluyor!

        MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef'te 4. isim belli oluyor!

        MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar, şeflerin verdiği zorlu tabağı en iyi şekilde hazırlayabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Dün akşam ana kadroya katılan üçüncü isim belli olurken, izleyiciler şimdi "MasterChef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte MasterChef Türkiye'de ana kadroya adını yazdıran dördüncü yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 18:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro yarışında heyecan doruğa çıktı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı belli oluyor. Hasan Alp Karabacak'ın ardından ana kadroya yükselen dördüncü isim "MasterChef'te ana kadroya kim girdi, 4. önlüğü kim aldı?" soruları ile araştırılıyor. İşte MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 4. yarışmacı ve yaşananlar...

        2

        MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 4. İSİM KİM OLDU?

        Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 3. İSİM KİM OLDU?

        En başarılı tabağı hazırlayan Hasan Alp Karabacak MasterChef 2026 ana kadrosuna giren üçüncü isim oldu.

        4

        MASTERCHEF ANA KAROYA GİREN 2. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay oldu.

        5

        MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İLK İSİM KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmelerinin ilk gününde Batuhan Nazikoğlu, hazırladığı başarılı tabakla rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk ana kadro yarışmacısı olmayı başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uzaydan İstanbul bakışı

        ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Karadeniz ile Marmara Denizi'nde ilkbahar ve yaz aylarında görülen turkuaz renk değişimini gösteren uydu ve uzay görüntülerini yayımladı. NASA'nın PACE uydusu ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen görüntülerde Karadeniz, Marmara Denizi ve İst...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Yeni gol kralı Mbappe!
        Yeni gol kralı Mbappe!
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları