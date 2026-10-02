Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Ekim Masterchef eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef dokunulmazlık oyununu kazanan henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'te 1. ve 2. eleme adayı Kübra ve Ayşe seçildi.3. eleme adayı Şiringül olurken Buse haftanın 4. eleme adayı oldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.