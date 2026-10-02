Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Ekim Masterchef eleme potasında kimler var?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanıyla izleyici karşısına çıkıyor. En son eleme adayı Buse olmuştu. Yayınlanan son bölümde ise dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarılı tabağı yapan Bahar bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. MasterChef Türkiye'de 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanan dokunulmazlık oyununun ardından 5. ve 6. eleme adayları belli oluyor. Peki Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Ekim Masterchef eleme potasında kimler var?
2 Ekim Cuma günü Masterchef yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları belli olurken haftanın sonuna doğru heyecan artıyor. Yayınlanan son bölümde MasterChef Türkiye'de 3. eleme adayı Şirin Gül olurken, 4. eleme adayı Buse oldu. Peki, 2 Ekim 2026 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasında kimler var?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Masterchef dokunulmazlık oyununu kazanan henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?
MasterChef'te 1. ve 2. eleme adayı Kübra ve Ayşe seçildi.3. eleme adayı Şiringül olurken Buse haftanın 4. eleme adayı oldu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.
Şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarılı tabağı yapan Bahar bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.