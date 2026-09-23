MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANAN TAKIM: 22 Eylül 2026 MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? 1. ve 2. eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi izleyicilerle buluştu. Şükran liderliğindeki Mavi Takım ile Şiringül kaptanlığındaki Kırmızı Takım, yarışmada avantaj elde etmek ve eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı, bireysel dokunulmazlığın sahibinin kim olduğu ve eleme potasına giren ilk isimler merak konusu oldu. İşte MasterChef Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve eleme adayları…