MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANAN TAKIM: 22 Eylül 2026 MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? 1. ve 2. eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecan doruğa çıktı. Yeni haftada Şükran'ın kaptanlığını yaptığı Mavi Takım ile Şiringül yönetimindeki Kırmızı Takım, şeflerin verdiği zorlu görevleri başarıyla tamamlamak için mutfakta ter döktü. Yarışmacılar, eleme potasına düşmemek adına en iyi tabakları hazırlamaya çalışırken gecenin sonuçları da merak edildi. Peki, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim elde etti ve ilk eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık gecesine dair tüm detaylar…
MasterChef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi izleyicilerle buluştu. Şükran liderliğindeki Mavi Takım ile Şiringül kaptanlığındaki Kırmızı Takım, yarışmada avantaj elde etmek ve eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı, bireysel dokunulmazlığın sahibinin kim olduğu ve eleme potasına giren ilk isimler merak konusu oldu. İşte MasterChef Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve eleme adayları…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’nin 22 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk takım dokunulmazlık oyunu için mücadele verildi.
22 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef bireysel dokunulmazlığını kazanan yarışmacı kırmızı takımdan Burçin oldu.
MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık oyununun tamamlanmasının ardından eleme potasına girecek isimler netleşti.
Dokunulmazlığı kaybeden takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu sonucunda 1. eleme adayı Recep oldu.
Yapılan oylama sonucunda ise haftanın ikinci eleme adayı Armağan oldu.
1. eleme adayı: Recep
2. eleme adayı: Armağan