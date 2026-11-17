MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, bu kez kiş ve turta konseptiyle karşı karşıya geldi. Gecenin menüsünde farklı kiş ve turta çeşitleri yer alırken takımlar, şeflerden en yüksek puanı alabilmek için zamanla yarıştı. Takım dokunulmazlığını kaybeden yarışmacılar, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme riskinden kurtulmaya çalışacak. Peki, 17 Kasım MasterChef'te hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı ve potaya kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler... MASTERCHEF 17 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? Takım oyununu kaybeden ekip, gecenin devamında bireysel dokunulmazlık için tezgâh başına geçecek. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği tarif doğrultusunda en başarılı tabağı hazırlayarak eleme riskinden kurtulmaya çalışacak. MASTERCHEF 17 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU? MasterChef Türkiye'de uygulanan yeni eleme sisteminde bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, başka bir ismi doğrudan potaya gönderemiyor. Eleme adayı, dokunulmazlığı kaybeden takımın kendi içinde yaptığı oylamayla belirleniyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR NASIL OLUŞTU? Mavi takım: Ayşe (Takım Kaptanı) Tolğa Bahar Burçin Enes Kırmızı takım: Şükran (Takım Kaptanı) Muhammed Armağan Nilay Tolgahan MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? MasterChef Türkiye'de 15 Kasım Pazar akşamı gerçekleştirilen eleme gecesinde Nurten, Burçin, Bahar ve Enes eleme potasında mücadele etti. Yarışmacılardan kereviz kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Şeflerin puanlaması sonucunda en düşük puanı alan yarışmacı yarışmaya veda etti.