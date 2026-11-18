MasterChef Türkiye’de rekabet yeni bölümde de devam ediyor. Şeflerin dolma konseptini belirlemesiyle birlikte yarışmacıları zorlu bir mutfak mücadelesi bekliyor. Mavi ve kırmızı takım, verilen süre içerisinde en başarılı dolma çeşitlerini hazırlamak için hünerlerini sergileyecek. Takım dokunulmazlığının ardından kaybeden ekipte bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme oylaması heyecanı yaşanacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 18 Kasım 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte detaylar...