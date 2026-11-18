MasterChef'te düello heyecanı! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 18 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın yeni dokunulmazlık mücadelesi için heyecan doruğa çıktı. 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı ekrana gelecek bölümde mavi ve kırmızı takım, dolma konseptinde hazırlayacakları yemeklerle şeflerin karşısına çıkacak. Yarışmacılar, hem lezzet hem de sunum açısından en başarılı tabağı hazırlayarak takımlarına avantaj sağlamaya çalışacak. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık mücadelesinde yeniden tezgâh başına geçecek. Gecenin sonunda yapılacak oylama, eleme potasına gidecek yeni ismini belirleyecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 18 Kasım eleme adayı kim oldu ve bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 18 Kasım Çarşamba MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef Türkiye’de rekabet yeni bölümde de devam ediyor. Şeflerin dolma konseptini belirlemesiyle birlikte yarışmacıları zorlu bir mutfak mücadelesi bekliyor. Mavi ve kırmızı takım, verilen süre içerisinde en başarılı dolma çeşitlerini hazırlamak için hünerlerini sergileyecek. Takım dokunulmazlığının ardından kaybeden ekipte bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme oylaması heyecanı yaşanacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 18 Kasım 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte detaylar...
MASTERCHEF 18 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’nin 18 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümünde mavi ve kırmızı takım, dolma konseptinde karşı karşıya gelecek. Yarışmacıların hazırladığı tabaklar Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna tarafından değerlendirilecek.
Dokunulmazlık oyununu kazanan takım, bölümün yayınlanmasının ardından belli olacak. Şu an için 18 Kasım tarihli bölümün kazananına ilişkin doğrulanmış bir sonuç bulunmuyor.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Takım dokunulmazlığını kaybeden yarışmacılar, gecenin devamında bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Şeflerin belirleyeceği etapta en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
18 Kasım bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim henüz açıklanmadı. Sonuç belli olduğunda yarışmacının adı ve performansına ilişkin ayrıntılar haberimize eklenecek.
MASTERCHEF 18 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takımda eleme oylaması yapılacak. Yarışmacıların kullandığı oylar sonucunda haftanın yeni eleme adayı belirlenecek.
18 Kasım Çarşamba akşamı eleme potasına giren yarışmacının ismi henüz belli değil. Oylamanın tamamlanmasıyla birlikte haftanın eleme adayları listesi de güncellenecek.
MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi takım:
Ayşe (Takım Kaptanı)
Tolğa
Bahar
Burçin
Enes
Kırmızı takım:
Şükran (Takım Kaptanı)
Muhammed
Armağan
Nilay
Tolgahan
MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de 15 Kasım Pazar akşamı gerçekleştirilen eleme gecesinde Nurten, Burçin, Bahar ve Enes eleme potasında mücadele etti. Yarışmacılardan kereviz kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Şeflerin puanlaması sonucunda en düşük puanı alan yarışmacı yarışmaya veda etti.