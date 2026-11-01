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        Haberler Bilgi Spor MasterChef'te son dokunulmazlık oyunu! 31 Ekim Cumartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef'te son dokunulmazlık oyunu! 31 Ekim Cumartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 31 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümde yarışmacılar haftanın dördüncü takım dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Bu haftanın son takım mücadelesinde konsept olarak "7 bölge 7 yemek" belirlendi. Peki, MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 31 Ekim MasterChef son bölümünde yaşanacaklar ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 00:27 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de gözler son dokunulmazlık oyununa çevrildi. Yarışmacılar, haftanın dördüncü takım dokunulmazlığında “7 bölge 7 yemek” konseptiyle hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda kazanan takım haftanın son dokunulmazlığını elde etti. Kaybeden takımın yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına girmekten kurtulmaya çalıştı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 31 Ekim 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF 31 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Bireysel dokunulmazlık oyununu Tolgahan oldu.

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        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Haftanın önceki dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme potasında Nurten, Enes, Şükran, Hasan Alp, Armağan ve Muhammed bulunuyor. 31 Ekim Cumartesi günü oynanacak son takım dokunulmazlığının ardından haftanın 7. ve 8. eleme adaylarının belirlenmesi bekleniyor.

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