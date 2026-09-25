MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! 24 EYLÜL 2026 MasterChef Türkiye'de bugün kim potaya gitti, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 24 Eylül tarihli bölümünde yarışmacılar Karadeniz mutfağı konseptiyle hazırlanan yemekleri en başarılı şekilde yapmak için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin dokunulmazlığını kazanan takım Kırmızı takım olurken, dokunulmazlığı alan isim ise Şiringül oldu.