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        Haberler Bilgi MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! 24 EYLÜL 2026 MasterChef Türkiye'de bugün kim potaya gitti, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! 24 EYLÜL 2026 MasterChef Türkiye'de bugün kim potaya gitti, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de 24 Eylül 2026 Perşembe akşamı dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacıların Karadeniz mutfağı yemekleriyle mücadele ettiği gecede dokunulmazlığı kazanan takım ve yeni eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, 24 Eylül 2026 Perşembe MasterChef eleme adayı hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 01:56 Güncelleme:
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        TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı sona erdi. 24 Eylül Perşembe akşamı yarışmacılar, Karadeniz mutfağının öne çıkan yemeklerini hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Dokunulmazlık oyununu kazanacak takım doğrudan eleme potasına yarışmacı göndermekten kurtulurken, kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Peki, 24 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte, MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununa ilişkin detaylar…

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        MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'in 24 Eylül tarihli bölümünde yarışmacılar Karadeniz mutfağı konseptiyle hazırlanan yemekleri en başarılı şekilde yapmak için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin dokunulmazlığını kazanan takım Kırmızı takım olurken, dokunulmazlığı alan isim ise Şiringül oldu.

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        MASTERCHEF 24 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİMLER OLACAK?

        MasterChef'te 24 Eylül akşamı yapılacak bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım oylamasının ardından haftanın yeni eleme adayları belli oldu.

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        HASANALP POTADA!

        Bireysel dokunulmazlığı kazanan Şiringül, eleme potasına göndermek üzere Enes’in adını söyledi. Kırmızı takımda yapılan oylamanın ardından potaya gönderilen diğer yarışmacı ise Hasanalp oldu.

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        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

        MasterChef Türkiye'de haftanın daha önce belirlenen eleme adayları arasında Recep, Armağan, Eyyüp Can ve Nilay yer alıyor.

        * Recep

        * Armağan

        * Eyyüp Can

        * Nilay

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        #Masterchef
        #MASTERCHEF ELEME ADAY
        #Dokunulmazlık oyunu
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